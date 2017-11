Encuentran nuevos restos humanos del sargento estadounidense capturado y luego ejecutado en Níger

El Departamento de Defensa confirmó este martes que se encontraron nuevos restos humanos en Níger pertenecientes al sargento estadounidense La David Johnson, que murió en una emboscada de Estado Islámico justo en el lugar donde su cuerpo fue recuperado en octubre.

La información, publicada inicialmente por CNN y ABC News, indica que este nuevo descubrimiento se realizó el pasado 12 de noviembre, si bien no se hizo público hasta hoy.

"Podemos confirmar que el médico forense de las Fuerzas Armadas ha identificado positivamente los restos como pertenecientes al sargento Johnson", confirmó Dana W. White, portavoz del Departamento de Defensa en un comunicado.

Este hallazgo se suma a las polémicas que han envuelto desde el inicio al ataque del grupo terrorista contra sondados estadounidenses. Inicialmente, la Casa Blanca fue criticada por no haber realizado ninguna declaración pública luego de conocerse el fallecimiento de los efectivos.

Después, el presidente Donald Trump fue acusado de ser irrespetuoso luego que, en la llamada de condolencias a su viuda, le dijera que su esposo sabía a lo que se exponía cuando se enlistó a las fuerzas armadas, según declaró una congresista que escuchó la conversación y, después, confirmó la propia esposa.

Johnson fue uno de cuatro soldados que murieron en una emboscada de militantes de Estado Islámico en Níger el 4 de octubre. Su cuerpo fue encontrado dos días después con las manos atadas, tirado en el suelo boca abajo y con una herida detrás de la cabeza.



Sin embargo, las circunstancias de su desaparición y muerte aún siguen envueltas en misterio y se desconoce aún por qué se separó de sus compañeros. Su cuerpo fue encontrado de manera accidental por unos niños.

La viuda del sargento, Myeshia Johnson, sostuvo en una entrevista con ABC News que las autoridades no le permitieron ver el cuerpo de su esposo antes de ser enterrado en Florida. "¿Por qué no pude ver a mi esposo? Cada vez que pedí verlo, no me dejaron (hacerlo)", explicó. "Me dijeron que estaba fuertemente envuelto, como si no pudiera ser capaz de verlo. Yo necesito verlo y así saber que ese es mi marido", añadió.

La familia del sargento fue informada sobre el descubrimiento de estos nuevos restos humanos.



El Departamento de Defensa indicó que "continúa una detallada y completa investigación sobre las muertes" de todas las víctimas del asalto, además de Johnson: los sargentos Bryan Black, Jeremiah Johnson y Dustin Wright.

Un equipo conjunto de autoridades estadounidenses y de Níger visitaron el lugar de la emboscada el 12 de noviembre como parte de dicha investigación, que debería estar lista para el próximo enero.

Un reportaje del diario The Washington Post, que en exclusiva reveló los detalles en los que fue encontrado el cuerpo del sargento, indicó que un campesino de 23 años reveló que varios niños encontraron el féretro el 6 de octubre, dos días después del ataque, en el que también fallecieron cinco soldados nigerinos.