El gobierno de Trump se contradice sobre qué hacer con el presidente de Siria Bashar al-Asad

En Washington parece haber distintas posiciones sobre qué política se seguirá en Siria y cuál será el futuro de su presidente, Bashar al-Asad. ¿Será parte de la solución militar y política que dicen buscar en la crisis siria? Este domingo quedó claro que depende del portavoz al que se le pregunte.

Por una parte la embajadora de EEUU ante la Organización de Naciones Unidas Nikki Haley asegura que sacar del poder a al-

Asad es una prioridad de Washington, y marca un dramático cambio de política de la Casa Blanca de Donald Trump respecto al conflicto sirio despúes del ataque químico contra un pueblo del oeste del país que dejó decenas de muertos y la represalia de EEUU contra una base aérea siria.



Por otra, el jefe de la diplomacia estadounidense Rex Tillerson dice que derrotar a ISIS es lo fundamental y que luego podrán verse soluciones para estabilizar al país, desgarrado por una guerra civil desde 2011.

En una entrevista con la cadena de noticias CNN la mañana del domingo, Haley, explicó que la salida del presidente siro es “inevitable”, algo que apenas la semana pasada había descartado completamente.

“El cambio de régimen es algo que pensamos que va a suceder porque todas las partes van a ver que al-Asad no es el líder que se necesita para Siria”, dijo el domingo Haley

“Si ves sus acciones, si ves la situación, es difícil ver un gobierno pacífico y estable con al-Asad”, aseguró Haley a CNN.



