Embajador en funciones de EEUU en China renuncia tras decisión de Trump de salir del Acuerdo de París

El embajador en funciones de Estados Unidos en China, David H. Rank, renunció a su cargo este lunes tras estar en desacuerdo con la decisión del presidente Donald Trump de sacar al país del Acuerdo de París, según el canal de noticias CNN.

"El señor Rank ha tomado una decisión personal. Apreciamos sus años de servicio en el Departamento de Estado", confirmó a Univision Noticias una fuente de ese Departamento, aunque sin mencionar las razones de la dimisión.



Fuentes familiares con el embajador dijeron a CNN que la renuncia está directamente relacionada con la controversial decisión de Trump del pasado jueves de sacar a EEUU del acuerdo climático.

La información fue confirmada además en Twitter por un reconocido reportero en China, John Pomfet, editor de la web SupChina y previamente del diario The Washington Post. Según el periodista, Rank renunció porque "no pudo apoyar a Trump sobre el clima" y estaba decepcionado por su decisión de salirse del tratado medio ambiental.

Rank called a town hall meeting @USEmbassyBJ to say he could not deliver a demarche to the PRC govt over US withdrawal from @ParisAgreement https://t.co/mgkzns0YGm

— John Pomfret 潘文 (@JEPomfret) June 5, 2017