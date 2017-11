El vecino que presuntamente rompió las costillas al republicano Rand Paul se declara inocente

Rene Boucher está acusado de asalto en cuarto grado luego de que el pasado viernes tuviera una disputa por motivos que aún no están claros con el senador, que acabó con varias costillas rotas.

Rene Boucher, el vecino del senador republicano Rand Paul que supuestamente le rompió varias costillas tras una disputa, se declaró este jueves inocente.

El hombre, de 59 años, fue acusado de asalto en cuarto grado, un delito con una pena máxima de un año de cárcel. Boucher fue apresado y salió de la cárcel el sábado tras pagar una fianza de 7,500 dólares. Este jueves, se mantuvieron los cargos y la fianza.

El incidente ocurrió el pasado viernes -aunque no se supo hasta el domingo- cuando aparentemente Boucher y Paul tuvieron un enfrentamiento que, según varias versiones, se debió a un tema por el jardín de sus casas, situadas en una comunidad cerrada en Kentucky. Según un vecino citado por CNN, los dos llevaban años "quejándose por cosas nimias" como las hojas o el corte del césped. En todo caso, este vecino no vio lo sucedido por lo que no pudo afirmar si esta fue la razón última de la pelea.

El abogado de Boucher afirmó el lunes que lo ocurrido "no tenía que ver en absoluto" con temas políticos, como inicialmente algunos medios conservadores afirmaron, caracterizando a su cliente como un izquierdista.





"El desafortunado incidente del 3 de noviembre no tiene absolutamente nada que ver con la política ni con agendas políticas", dijo Matthew Baker. "Fue una disputa muy lamentable entre dos vecinos sobre un asunto que la mayoría de la gente consideraría trivial", añadió.

Lo cierto es que el ataque ha estado rodeado de cierto misterio desde el inicio. No solo se conocieron los hechos dos días después de que ocurriera, sino que inicialmente se habló solo de "heridas leves", cuando finalmente se reconoció que el senador tiene al menos cinco costillas rotas.

Paul no ha hablado aún, pero un amigo suyo subrayó que el republicano "todavía no está seguro de por qué fue atacado”.



Por su parte, la oficina del senador tampoco ha aclarado lo que realmente sucedió. Tan solo publicó una declaración en la que se afirmaba que lo sucedido es "un serio asunto criminal que involucra a autoridades estatales y federales”.