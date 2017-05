El suspenso, el nuevo trabajo de Bill Clinton

El expresidente Bill Clinton se estrenará como escritor de novela de suspenso junto al prolífico novelista y escritor de decenas de best-sellers, James Patterson.

¿Cómo se llamará la novela? The President is Missing (El presidente está perdido / extraviado) y saldrá publicada en junio de 2018, en lo que es una inusual publicación conjunta realizada por editores rivales Alfred A. Knopf y Little, Brown and Co, ya que el primero ha sido durante mucho tiempo el editor de Clinton, y Patterson ha estado con Little, Brown por décadas.

La agencia AP informó que los editores calificaron el libro como "una amalgama única de intriga, suspenso y drama global detrás de escena de los más altos corredores del poder. Aseguraron que el libro "tendrá detalles que solo un presidente puede saber".

The President is Missing será el primer trabajo de ficción de Clinton.



James Patterson en una Glase Magistral en los estudios de AOL en Nueva York, el 8 de junio de 2016. Theo Wargo / Getty Images

P

residente de novela

Es común que presidentes y expresidentes publiquen libros. Pero en rasgos generales, se trata de biografías o libros de no ficción en los que explican aspectos de políticas que aplicaron en sus mandatos. La publicación de novelas no es usual.

Si bien Abraham Lincoln había escrito poesía cuando era joven, el expresidente Jimmy Carter, que ha publicado varios libros, se convirtió en el primer presidente (o expresidente) de EEUU en publicar una novela histórica llamada The Hornet's Nest (El nido del avispón) en 2003.

En el caso de Clinton, su libro más famoso es My Life (Mi vida) , una autobiografía publicada en 2004.

"Soy un narrador y la visión del presidente Clinton nos ha permitido contar una historia muy interesante. Es una rara combinación... los lectores se sentirán atraídos por el suspenso, por supuesto, pero también se les dará un vistazo desde dentro de lo que es ser presidente", aseguró Patterson en un comunicado.



publicidad

"Trabajar con el presidente Clinton es el punto culminante de mi carrera, y tener acceso a su experiencia de primera mano ha dado forma de manera única la escritura de esta novela", agregó el autor.

Clinton expresó también en un comunicado que el trabajo con 'Jim' -del cual se declaró "fanático" desde hace mucho tiempo- sobre la vida en la Casa Blanca 'ha sido muy divertido'.

Los editores no dieron más detalles de la trama del libro. Tampoco se sabe si hará referencia al presidente Donald Trump, que el 8 de noviembre pasado venció a la esposa de Clinton, Hillary, en las elecciones presidenciales.

A la hora de hablar de ficción política el termómetro es la serie de televisión 'House of Cards' que produce Netflix. Y aunque muchos han descartado la trama de la serie por exagerada o irreal, los nuevos tiempos que corren en Washington DC ha hecho repensar a muchos sobre qué es ficción y qué es real en la capital estadounidense.

Asi que el expresidente Clinton entra a competir en un terreno tan complejo como el de la política.

Te puede interesar: