El Servicio Secreto no protegía a Donald Trump Jr. cuando tuvo su reunión en 2016 con rusos en Nueva York

Donald Trump Jr. no estaba bajo la protección del Servicio Secreto de EEUU cuando el 9 de junio de 2016 se reunió en la Torre Trump de Nueva York con varios emisarios rusos de los que esperaba obtener información dañina para la entonces virtual candidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

“Donald Trump Jr. no era un protegido del USSS en junio de 2016. Por tanto, no habríamos verificado a nadie con quien él se estuviera reuniendo por aquel tiempo”, aclaró en un comunicado Mason Brayman la portavoz del servicio encargado e proteger a altos funcionarios públicos estadounidenses y sus familiares cercanos.

El 9 de junio de 2016 Donald Jr. se reunió con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, con la presencia del entonces jefe de campaña de Trump Paul Manafort y el yerno del presidente Jared Kushner, como reveló hace una semana el diario The New York Times.

La aclaratoria del Servicio Secreto se produce luego de que uno de los abogados del hijo mayor del presidente insinuara en un programa de televisión la mañana del domingo que la reunión de Donald Jr. con el grupo de rusos fue de alguna manera permitida por el cuerpo de vigilancia.

“Me pregunto por qué el Servicio Secreto, si esto era algo tan nefasto, por qué el Servicio Secreto permitió el acceso de esta gente (a la reunión en la Torre Trump) El presidente tenía protección del Servicio Secreto en ese momento, y eso me lleva a hacerme la pregunta”, dijo Jay Sekulow, parte del equipo legal del hijo del presidente al programa “ This Week” de ABC.



La mañana del lunes, el presidente Donald Trump salió en defensa de su hijo una vez más al decir que a esa reunión habría asistido cualquier político.

“Muchos políticos habrían asistido a una reunión como a la que fue Don Jr. para obtener información sobre un oponente. ¡Eso es la política!”, escribió el presidente en su cuenta Twitter.



Most politicians would have gone to a meeting like the one Don jr attended in order to get info on an opponent. That's politics!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2017