El Senado quiere que el subsecretario de Justicia explique las razones del despido del jefe del FBI

En un esfuerzo bipartidista, el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnel, y el de la minoría demócrata, Charles Schumer, invitaron a Rod Rosenstein a la sesión que los demócratas quieren que sea a principios de la próxima semana, aunque no se ha establecido una fecha aún.

Hace dos semanas, pocos sabían quién era Rod Rosenstein, el vicefiscal general de EEUU, cuyo informe ayudó en la argumentación del presidente Donald Trump para despedir al jefe del FBI James Comey.

Rosenstein está ahora en el centro del drama político en Washington y por eso, los líderes del Senado le han extendido una invitación para que informe la próxima semana al pleno de los 100 senadores sobre las razones que llevaron al presidente a sacar de su cargo a Comey.

En una notable demostración de voluntad bipartidista, tanto el líder de la mayoría republicana Mitch McConnel, como el de la minoría demócrata Charles Schumer, invitaron a Rosenstein a la sesión que los demócratas quieren que sea a principios de la próxima semana, aunque no se ha establecido una fecha aún.

La explicación oficial hasta ahora ha sido que el exdirector del FBI rompió con los procedimientos al informar en rueda de prensa en julio pasado sobre los resultados de la investigación que se realizaba sobre los emails de la entonces candidata Hillary Clinton de sus tiempos como secretaria de Estado.



Sin embargo, este jueves, en una entrevista con NBC, el presidente dijo que ya había decidido deshacerse de Comey, a quien llamó “arrogante” y “fanfarrón”, incluso antes de recibir el consejo de su departamento de Justicia.

“La necesidad de ese informe (de Rosenstein) es incluso mayor de lo que era esta mañana, visto lo que el presidente dijo esta tarde”, aseguró Schumer, en referencia a las expresiones de Trump.





“Necesitamos entender la verdadera naturaleza de los eventos que llevaron al despido del director Comey, por qué pasó y qué significa para la investigación entre la potencial confabulación entre la campaña de Trump y Rusia”, expresó Schumer.

Se espera que la eventual comparecencia de Rosenstein, quien todavía no ha respondido si asistirá, sea a puerta cerrada y al menos una parte quede fuera del conocimiento público, dado que con seguridad tratará temas clasificados.

El Senado también invitó a Comey a una audiencia el próximo martes, pero no es seguro que acuda porque, al no ser un funcionario activo, no tiene obligación de asistir.