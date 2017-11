El sargento Bowe Bergdahl fue expulsado del ejército este viernes por un juez militar, una condena menos severa que la cárcel solicitada por las fuerzas armadas como castigo por desertar en medio de la guerra en Afganistán hace ocho años.

El juez militar Jeffery R. Nance también condenó a Bergdahl a una degradación al rango de soldado raso y le redujo su paga mensual en $1,000 durante los próximos 10 meses.

La expulsión afectará los beneficios de salud y educación que pueda recibir Bergdahl como veterano.

El sargento Bergdahl tenía 23 años cuando abandonó su base en el este de Afganistán en junio de 2009. Según los investigadores militares, Berghdal intentó ir a otra base más grande para convencer a un funcionario de mayor rango de una mejor estrategia para ganar la guerra.

Fue capturado por los talibanes y permaneció cinco años como prisionero. Varios soldados estadounidenses que participaron en el rescate sufrieron heridas de gravedad.

El caso generó una intensa pelea política cuando en 2014, el presidente Barack Obama consiguió su liberación intercambiando a cinco presos en Guantánamo.

El presidente Donald Trump tachó a Bergdahl durante la campaña de un "sucio y podrido traidor".

En un tuit en la tarde del viernes, poco después de la sentencia, Trump calificó la decisión de "desgracia total y completa para nuestro país y nuestro ejército".



The decision on Sergeant Bergdahl is a complete and total disgrace to our Country and to our Military.