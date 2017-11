El representante Luis Gutiérrez dice que no buscará la reelección para pasar más tiempo con su familia

El congresista demócrata Luis Gutiérrez anunció este martes que no buscará la reelección al Congreso en 2018, pese a que ya había presentado la documentación para mantenerse en la campaña política.

"Yo sería candidato, pero no tengo por qué ser candidato, porque hay alguien que va a traer más energía", dijo Gutiérrez al anunciar su apoyo a la candidatura al Congreso del comisionado por el condado de Cook, Jesús 'Chuy' García, y explicar que tomó la decisión el lunes tras conocer que García iniciaría las peticiones para ocupar el escaño. "Quiero escribir el último capítulo de mi vida con Jessica, con Zoraida, con mi familia", agregó el demócrata, conocido por su defensa de una reforma migratoria integral y su dura crítica al presidente Donald Trump. "Durante los últimos 25 años he pasado más de 4,000 noches fuera de mi casa", aseguró, aunque precisó que no se separa de la política por completo.



El demócrata de 63 años y origen puertorriqueño fue electo por primera vez para representar al distrito de Chicago en 1992. Ha sido uno de los líderes del Caucus Hispano en el Congreso.

En sus palabras este martes, dijo que seguirá trabajando por la recuperación de Puerto Rico tras la devastación que dejó el huracán María y que luchará por que los dreamers –jóvenes que llegaron indocumentados a Estados Unidos siendo niños– puedan tener un estatus migratorio para permanecer en el país.

Según Gutiérez, 'Chuy' García "conoce los miedos" de la comunidad inmigrante.

"Hay una necesidad urgente de una voz a favor de los inmigrantes (...) estoy listo para dar lo mejor, es mi decisión", dijo de su parte García al tomar la palabra.

Más información en breve...