El Departamento de Justicia de EEUU redobla esfuerzos para detener a Julian Assange

El arresto del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, es una "prioridad" para Estados Unidos, aseguró el fiscal general Jeff Sessions este jueves, mientras algunos medios adelantaron que su oficina prepara cargos contra el activista, que lleva cuatro años albergado en la embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición.

En respuesta a una pregunta en una rueda de prensa sobre si es prioritario para este gobierno la detención de Assange, el fiscal general estadounidense aseguró que lo es, así como la lucha contra quienes revelen información confidencial.

"Vamos a intensificar nuestros esfuerzos y ya estamos redoblando nuestros esfuerzos en todas las filtraciones", señaló.

Sessions se refería a la serie de filtraciones de reportes confidenciales que han trascendido en los últimos meses y por las que el presidente Donald Trump -que durante la campaña electoral alabó las filtraciones de WikiLeaks de los correos privados de la campaña de su rival demócrata Hillary Clinton- busca responsables.



"Es un asunto que va más allá de cualquier cosa que conocía. Tenemos profesionales que han estado trabajando en temas de seguridad de Estados Unidos durante años que están impactados por el número de filtraciones, algunas de las cuales son muy serias", añadió.

"Así que sí, es una prioridad. Ya hemos comenzado a intensificar nuestros esfuerzos y cada vez que haya un caso (de filtraciones), trataremos de poner a algunas personas en la cárcel", agregó.

El fiscal general no especificó en qué consistían esas acciones pero poco después la cadena CNN y el diario Washington Post revelaban que el Departamento de Justicia ha preparado en las últimas semanas un borrador sobre las acusaciones contra Assange y contra los miembros de WikiLeaks, que podrían incluir el complot, el robo de bienes al Estado y la violación de la ley de espionaje.



U.S. Attorney General Jeff Sessions on bringing charges against Julian Assange pic.twitter.com/BudIEN2uK0https://t.co/LN04EvJ8FK — WikiLeaks (@wikileaks) April 21, 2017



El abogado de Assange, Barry Pollack, señaló que las autoridades no le han informado sobre el estado de su investigación y consideró que “no hay razón para que WikiLeaks sea tratado de manera diferente a cualquier otro editor".

"No hemos tenido comunicación con el Departamento de Justicia y no me han indicado que han presentado cargos contra el Sr. Assange", señaló Pollack en declaraciones a la CNN.

La investigación contra Assange se remonta a 2010, cuando WikiLeaks publicó 470,000 registros de las guerras de Irak y Afganistán, 250,000 cables del Departamento de Estado y otros documentos clasificados que pusieron en dificultades a la diplomacia estadounidense.

La plataforma no ha dejado de filtrar documentos y el mes pasado publicó otra serie en la que revelan secretos sobre las herramientas de espionaje cibernético de la CIA que le permiten acceso a computadoras, teléfonos celulares y televisores conectados a internet.



Mike Pompeo califica de hostil a WikiLeaks y de tener nexos con Rusia /Univision 0 Compartir

El Departamento de Justicia determinó durante el gobierno de Barack Obama la dificultad para presentar cargos contra Assange puesto que WikiLeaks no fue el único en publicar documentos robados por Manning. Medios como The New York Times lo hicieron también.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses involucrados en el proceso entonces, citados por el canal de televisión, la investigación continuó pero los posibles cargos que se le podrían imputar finalmente quedaron en suspenso.

El director de la CIA, Mike Pompeo, calificó la semana pasada a WikiLeaks de "servicio de inteligencia hostil", diciendo que amenaza a las naciones democráticas y se une a los dictadores.

Assange, de 45 años, está refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres desde 2012 cuando fue requerido por la justicia en Suecia por una presunta violación de la que se declara inocente. El activista teme que si sale de allí Estados Unidos solicite una orden de extradición.