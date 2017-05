El insólito enfoque que hace Donald Trump de la Guerra Civil de EEUU

No hay nada malo en ignorar ciertas cosas. Pero hablar sin saber de lo que se habla, y sobre todo siendo el primer mandatario de un país, raya en la irresponsabilidad. Y aquí entra en la historia Donald Trump.

En una entrevista con el diario Washington Examiner, el presidente estadounidense se hizo la pregunta de por qué hubo una Guerra Civil en EEUU, y dio a entender que si hubiera habido un buen negociador (¿alguien como él quizá?) el conflicto que enfrentó al Sur con el Norte se habría evitado.

Durante la conversación con la periodista Salena Zito, el presidente se refirió a Andrew Jackson, el primer presidente demócrata, como él rompió con la élite política predominante en Washington en la época. Jackson es un héroe personal del magnate al punto que colocó un retrato en la Oficina Oval.

"Si Andrew Jackson hubiera estado un poco más, tu no habrías tenido la Guerra Civil. Él era una persona dura, pero tenía un gran corazón. Él estaba realmente molesto con lo que vio y con lo que estaba pasando con la Guerra Civil. Si lo piensas, ¿por qué? La gente no hace esa pregunta, pero ¿por qué hubo una Guerra Civil?¿Por qué no se pudo evitar?", dijo Trump.

La verdad es que aunque los factores que desembocaron en la guerra estuvieron rondando la dinámica política estadounidense casi desde la independencia, Jackson no podía estar “molesto” con lo que “estaba pasando con la Guerra Civil” porque murió en 1845, 16 años antes de que estallara el conflicto.



Hay dos explicaciones: la económica que contraponía el sistema de plantaciones dependiente de la mano de obra esclava prevaleciente en el Sur, que termina arropada con un argumento moral contra la esclavitud, y la política, que habla del empeño de los estados del Sur en mantener su soberanía frente a un gobierno federal en expansión.

Trump quizá desconoce las toneladas de bibliografía que se han encargado a explicar desde hace décadas por qué se produjo esa guerra de secesión. Parece desconocer también la seguidilla de eventos que a lo largo de los años fue distanciado a las partes y haciendo que llegara el momento en el que el enfrentamiento se hizo inevitable.

Se trata de una confesión más del presidente sobre su ignorancia histórica y geopolítica. En las últimas semanas el presidente ha reconocido que no sabía todo sobre la dinámica en Corea del Norte, o las consecuencias de retirarse del NAFTA con México y Canadá, y más aún, sobre lo díficil que es ser presidente de EEUU.