El hijo del presidente de EEUU comparte un video en que un medio de comunicación es destruido por un avión

De tal palo tal astilla. El hijo mayor del presidente de EEUU, Donald Trump Jr., compartió en Twitter e Instagram un video alterado de la película Top Gun en el que se ve a su padre derribando un avión con el logo de CNN.

Según reportes, el video fue publicado originalmente por Old Row Sports, una web de sátira deportiva propiedad de Bastoll Sports.

"Uno de los mejores que he visto", dijo Donald Trump Jr., de 39 años, y co-administrador de la multinacional de su padre, la Trump Organization.



One of the best I've seen. 😂🇺🇸😂🇺🇸 https://t.co/rqCplijJ57