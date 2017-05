El ex director de inteligencia advierte que las instituciones de EEUU "están bajo asalto” y que la Casa Blanca es parte de ese esfuerzo

El ex director Nacional de Inteligencia James Clapper asegura que la insitucionalidad de EEUU está bajo asalto y la Casa Blanca de Donald Trump es parte de ese esfuerzo por desmontar el sistema de contrapesos en los poderes públicos.,

Clapper aseguró en entrevista con CNN que “nuestras instituciones están bajo asalto”, internacionalmente por la interferencia rusa e internamente desde la presidencia.

“Los padres fundadores, en su genialidad, crearon un sistema de tres ramas de gobierno iguales y construyeron un sistema de contrapesos. Yo siento que eso está bajo asalto y erosionándose”.

Para Clapper, el que el presidente Trump despidiera al director del FBI James Comey de manera abrupta y caótica cómo lo hizo es “un punto” para el gobierno de Rusia en ese supuesto esfuerzo por desestabilizar la democracia estadounidense.

“Su primer objetivo (de los rusos) era sembrar duda, discordia y disensos en este país. Y los rusos deben estar celebrando lo que han logrado con un mínimo gasto de recursos”, dijo Clapper en entrevista con CNN este domingo.

Trump sacudió la clase política en Washington la noche del martes al despedir a Comey, justo cuando la agencia que encabezaba realiza una investigación sobre los posibles vínculos entre la campaña presidencial republicana y hackers rusos para perjudicar a la demócrata Hillary Clinton.

Aunque la explicación oficial original se basó en un reporte del departamento de Justicia criticando la manera como Comey manejó de manera pública el año pasado las conclusiones de una investigación sobre los emails de Clinton de sus tiempos de secretaria de Estado, el propio Trump se encargó luego de desmentir a sus propios colaboradores de la Casa Blanca, incluyendo al vicepresidente Mike Pence.



Trump dijo en una entrevista con CNN que estaba decidido a deshacerse de Comey, independientemente de la recomendación del fiscal general Jeff Sessions y del segundo de este Rod Rosenstein, y vinculó la movida con el llamado ‘Rusiagate’ al reconocer que uno de los argumentos era que toda la investigación era una “farsa”.

“La guía de la investigación sobre la potencial confabulación entre Rusia y la campaña de Trump ha sido removida. Así que los rusos tienen que considerar esto como otra victoria en su tablero”



En enero, Clapper, junto a varios jefes de agencia de inteligencia estadounidenses, presentó un informe en el que señalaban que Moscú había tratado de influenciar las elecciones presidenciales hackeando los sistemas del Partido Demócrata y, con menor éxito, los del Partido Republicano.

La Casa Blanca asegura que las declaraciones que ha hecho Clapper desde entonces a comisiones del Congreso indican que no existe conexión entre Moscú y la gente de Trump.

“Cuando el mismo James Clapper, y virtualmente todo aquel con conocimiento de la caza de brujas dice que no hay confabulación, ¿Dónde termina esto?”, escribió el presidente el viernes 12 de mayo, cuando el despido de Comey reavivó la discusión sobre el ‘Rusiagate’ en los medios y en el Congreso, que tiene cuatro diferentes comisiones dedicadas a analizar el caso.



When James Clapper himself, and virtually everyone else with knowledge of the witch hunt, says there is no collusion, when does it end?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017