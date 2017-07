El día que Trump cayó al pantano político de Washington que prometió que iba a secar

“Así es la política”, es quizá la excusa más vieja, manida y poco convincente que puede presentar un político a la hora de explicar sus deslices, pecados o equivocaciones. Y cuando la esgrime alguien que se ufana de ser justamente un “anti político”, se vuelve además cínica.

Y ese precisamente ha sido el argumento que eligió el presidente Donald Trump este lunes para defender a su hijo mayor, inmerso en la trama del ‘ Rusiagate’ por una reunión en junio de 2016 con emisarios rusos que le habían prometido información perjudicial sobre Hillary Clinton.

“Muchos políticos habrían asistido a una reunión como a la que fue Don Jr. para obtener información sobre un oponente. ¡Eso es la política!”, escribió este lunes el presidente en su cuenta Twitter.



Most politicians would have gone to a meeting like the one Don jr attended in order to get info on an opponent. That's politics!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2017