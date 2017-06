El bochorno que hizo pasar Trump a una periodista irlandesa en plena llamada al primer ministro de su país

Caitríona Perry, corresponsal del medio irlandés RTÉ, era una periodista más de los que cubren las actividades del presidente Donald Trump y quizá desconocida hasta que el mandatario la hizo llamar a su mesa en el Despacho Oval delante de sus colegas durante una llamada telefónica en directo al primer ministro de Irlanda Leo Varadkar, en la que no escatimó en piropos que han sido cuestionados tanto por su tono como por el incómodo momento que generó.

Se nota que Trump domina la escena, lleva muchos años actuando para las cámaras de televisión en los programas de telerrealidad que ha protagonizado, así que habla con soltura con el recién nombrado primer ministro al que felicita por su "gran victoria".



Sabe que hay que hacer partícipe al público de lo que está sucediendo en la sala así que hace mención a los periodistas que son testigos de la escena.

"Bien, tenemos mucho de sus periodistas irlandeses viéndonos ahora mismo", continúa la conversación.

"Tenemos a todas esas preciosas periodistas irlandesas aquí. Ven aquí, ven aquí, ¿de dónde eres?", hace un gesto con la mano indicando a una de ellas para que se acerque para saludar.



Video of the bizarre moment when President @realDonaldTrump called me over during his call with Taoiseach @campaignforLeo Varadkar. @rtenews pic.twitter.com/TMl2SFQaji — Caitriona Perry (@CaitrionaPerry) June 27, 2017



La periodista se aproxima y se presenta. Dice su nombre y que trabaja para RTÉ News (la radiotelevisión pública irlandesa).

"Caitríona Perry. Tiene una agradable sonrisa en su rostro, así que apuesto a que le trata bien", dice al primer ministro al otro lado del teléfono.

La reportera compartió un vídeo con el intercambio al que se refiere como un "momento extraño", que ha desatado un torrente de comentarios que van desde los que describen a Trump como una persona "horrible" y un "depredador sexual", hasta los que consideran que fue un cumplido para la periodista.



its almost like we elected a self professed sexual predator 😷 — Talia Lavin (@chick_in_kiev) June 27, 2017





"Le pedimos disculpas porque nuestro presidente es un extraño e inapropiado repulsivo", escribe la usuaria @shannoncoulter

A algunos parece que la situación les provoca náuseas y repudian los comentairos de otros usuarios que apuntan a que fue la periodista la que llamó la atención de Trump por vestir de rojo.



"Eso hubiera sido motivo de despido en mi oficina", asegura el usuario @JamesHouston59.



That would get you fired in my office - no questions, no tolerance! President Inappropriate Weirdo Clown! pic.twitter.com/RH5xTcsR0U — James Houston (@JamesHouston59) June 28, 2017



Además del comentario, que @MTaylorClare considera poco afortunado, señala que, irónicamente, Trump "no sólo cosificó a Caitriona Perry, sino que lo hizo por teléfono a un Jefe de Estado gay".

Entre los defensores de Trump hay quien cuestiona: "¿Las mujeres ya no pueden ser piropeadas nunca más?" y quien recuerda escenas bochornosas de otros líderes.



Refreshing ur memories 😜 Ur welcome! pic.twitter.com/lDXNADIMPg — Ana Braga (@TheAnaBraga) June 29, 2017