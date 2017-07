Dos demócratas presentan al Congreso el primer artículo para hacerle un ‘impeachment’ a Trump

Los representantes demócratas por California Brad Sherman y por Texas Al Green presentaron este miércoles un artículo para realizar un 'impeachment' al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que constituye el primer intento de realizarle un juicio político por una supuesta “obstrucción de la justicia”.

Según informó en su cuenta de Twitter el propio Sherman, el proceso, de tener lugar, se basaría en la potencial influencia que intentó ejercer el mandatario sobre el exdirector del FBI James Comey, quien investigaba la interferencia rusa en las elecciones de 2016 cuando fue despedido en abril pasado.

El legislador consideró que las revelaciones recientes sobre los correos del hijo mayor del presidente indican que la campaña de los republicanos estaba ansiosa por recibir ayuda de Rusia.

"Creo que sus conversaciones con el director del FBI James Comey y su posterior despido constituyen una obstrucción de la justicia", afirmó.

I have introduced H.Res. 438 Articles of #Impeachment of Donald J. Trump for Obstruction of Justice. Statement here: https://t.co/0gKr8ZFg3c pic.twitter.com/yUTDAnPFuJ

— Rep. Brad Sherman (@BradSherman) July 12, 2017