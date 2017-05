Donald Trump genera polémica en Disney World: ¿debe hablar en el Hall de los Presidentes?

MIAMI, Florida. - Si por algo se están caracterizando los primeros meses de la Presidencia de Donald Trump es en que, para bien o para mal, su figura desata pasiones. Y el reino mágico de Disney World no es ajeno a ello.

Desde mediados de la década de los 90, cada vez que hay un nuevo ocupante en la Casa Blanca, el Hall de los Presidentes del parque de Disney en Orlando incluye un robot con su imagen que, al final del espectáculo de unos 20 minutos que repasa la historia estadounidense, recita un discurso.

Y si bien cada año la elección del discurso le genera un dolor de cabeza a este parque temático que probablemente preferiría no meterse en política, en el caso de Trump, más de uno ha dicho que no quiere oírlo hablar.

Tanto es así, que a principios de año surgió una solicitud online en Charge.org que ya han firmado más de 14,000 personas que pide que el animatronic de Donald Trump en el Hall de los Presidentes no emita ningún discurso.

La atracción está cerrada en estos momentos por mantenimiento, y aunque inicialmente la reapertura estaba prevista para el 30 de junio, a cinco días de que llegue esa fecha, Disney no ha confirmado si será así.

Pero aparentemente la cuestión no es solo si la gente quiere oír a Trump, sino también si el presidente está dispuesto a ceder su voz al robot de animatronics. Para ello, tendría que grabar uno de sus discursos como hizo Barack Obama en 2012.



El presidente de Disney Bob Iger confirmó hace meses que Trump estará en el Hall de los Presidentes, pero su compañía no ha soltado hasta el momento palabra sobre si habrá discurso.

Según reportó Motherboard, el presidente no se ha puesto a disposición de la compañía para grabar su voz. A eso hay que sumarle la baja popularidad del mandatario, que la semana pasada cayó al mínimo.

“Dado lo polarizador que es el presidente ahora, Disney Parks & Resorts está tratando de encontrar una solución intermedia", le dijo una fuente de la compañía al señalar que, pese a que quieren incluir al presidente número 45 no quieren que parezca que apoyan sus políticas más controvertidas.

Mientras Disney resuelve la cuestión de si Trump debe "hablar o no hablar", en las redes sociales, muchos internautas aprovecharon la polémica para hacer sus propias apuestas en tono de humor.

Uno de ellos al sido el tuitero @KenPlume, quien propone incluir al presidente en la "mansión encantada", inspirándose en la fotografía que el mandatario se tomó en el nuevo centro contra el extremismo en Arabia Saudita, en la que aparece junto a su homólogo egipcio Abdelfatah al Sisi y el rey saudí Salman bin Abdulaziz sujetando una esfera brillante que emula al planeta:



También hay otras teorías como la de @Rschooley, que apunta que, si Disney se está tomando más tiempo del habitual en hacer el anuncio, es porque el presidente ha insistido en que haya también animatronics de su hijaIvanka y su nuero Jared Kushner:



It's taking extra long to get Trump into Disney's Hall of Presidents because he insists that animatronic Ivanka & Jared be there too. pic.twitter.com/2TUa6YCgWR