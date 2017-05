Documentalista que predijo el triunfo de Trump asegura que su nuevo film lo sacará de la Casa Blanca

El documentalista Michael Moore, férreo opositor a Donald Trump, y uno de los pocos que predijo su triunfo en las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre, aseguró este miércoles que su nueva cinta "nos sacará de este desastre".

Esta semana el productor Harvey Weinstein anunció que adquirió los derechos del documental cuyo título es 'Fahrenheit 11/9' una referencia no solo a una cinta previa 'Farenheit 9/11, sino también a la fecha Noviembre 9, 2016, el día en que Trump se impuso en las presidenciales sobre su rival demócrata Hillary Clinton.



"Estoy haciendo una película que nos sacará de este desastre", dijo Moore en su página de Facebook. El polémico director dijo en ese comunicado que que la filmación ya culminó bajo el más absoluto secreto.

Moore reconoció que el presidente republicano ha soportado en sus primeros cuatro meses de gobierno una ola de escándalos. La más reciente ha sido la existencia de un memo elaborado por el exjefe del FBI, James Comey, donde asegura que Trump le pidió que pusiera fin a la investigación sobre los lazos de su exconsejero de seguridad nacional con Rusia, un tema que ha castigado la credibilidad del mandatario.

"No importa lo que le lances, nada ha funcionado", escribió Moore para justificar que estas noticias no han afectado la relación del presidente con el Congreso de mayoría republicana, la única institución que tiene el poder de iniciar un juicio político en su contra.



"No importa lo que sea revelado, permanece de pie. Hechos, realidad y cerebro no lo derrotan. Incluso cuando cae al piso por sus propios golpes, la mañana siguiente se levanta y sigue adelante tuiteando. Todo eso terminará con esta película", asegura Moore.



Yes. I'm making a movie to get us out of this mess. https://t.co/2lEtyPraKr

— Michael Moore (@MMFlint) May 16, 2017