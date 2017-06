Difusor de noticias falsas revela un audio que grabó en secreto de una entrevista con Megyn Kelly

La periodista lució un look de pelo corto ayer en el debate getty images

La critica desatada tras el anuncio de una entrevista de la célebre presentadora de la televisión estadounidense Megyn Kelly con el editor jefe del sitio de propaganda de ultraderecha InfoWars.com, Alex Jones, que tiene previsto emitirse este domingo por la cadena NBC, añadió más leña a la polémica: parte de la entrevista fue grabado en secreto por Jones quien ha publicado el audio este jueves.

La entrevista no ha salido al aire, pero un anuncio el domingo bastó para desatar la polémica, que ya llevó a JP Morgan –uno de los patrocinadores de la cadena NBC para la que trabaja Kelly– a retirar sus comerciales durante ese programa.



Jones, quien sostiene que los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y la masacre en la escuela Sandy Hook fueron un engaño de la Casa Blanca, ofreció una vista previa de lo que iba a ser lanzado en un video de 2 minutos y 20 segundos en el cual incluye conversaciones Kelly.

"Nunca he hecho esto en 22 años, nunca he grabado a otro periodista", dijo Jones en un video de Twitter. "Nunca lo he hecho, pero sabía que era un fraude, que era una mentira".



https://t.co/eUpED1XSoU #infowars — Alex Jones (@RealAlexJones) June 16, 2017



"No va a ser una pieza montada para pillarte, te puedo prometer eso", se oye que le dice Kelly a Jones.

"¿Qué van a hacer, cuando tengo las cintas de lo que realmente sucedió?", afirma Jones después de difundir otros fragmentos de la conversación con Kelly, añadiendo que estaba "obsesionada con él".

Jones dijo que el 11 de septiembre fue "un trabajo interno" y que los padres de los 20 niños muertos en un tiroteo en una escuela de Connecticut en diciembre de 2012 eran actores.



La controversia se produce cuando las familias de Sandy Hook amenazaron con acciones legales contra NBC News y su presidente el jueves.

"La transmisión de la entrevista de la Sra. Kelly respalda implícitamente la noción de que las mentiras del Sr. Jones son realidad", reclamaron en una carta obtenida por Los Angeles Times.

La carta fue enviada al presidente de NBC News Andy Lack ya otros ejecutivos de la red, según el diario.

El presidente de CNN, Jeff Zucker, también criticó la entrevista de Kelly a Jones y se mostró enojado con la promoción que ha hecho NBC. "El asunto aquí es que la manera como hasta ahora lo han presentado no ha llevado a creer que él es tan responsable como debe serlo cualquiera que disemine tanto odio y tanto sinsentido", dijo Zucker, citado en The Hill.



En su cuenta de Twitter, Kelly ha intentado aplacar los ataques a la entrevista con Jones, al señalar que aunque sus comentarios le resultaban “personalmente repugnantes” es importante exponer a ese tipo de figuras para entender los Estados Unidos de Trump.