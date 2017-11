Diez tuits del presidente Trump que desataron terremotos políticos

Un tuit del presidente Donald Trump causó este martes la cancelación de una crucial reunión bipartidista para aprobar fondos para el gobierno y evitar así el cierre de la administración. La burla a los líderes demócratas en el tuit enfadó al partido rival de Trump, pero no es la primera vez que un mensaje presidencial de 140 caracteres (o 280) provoca un terremoto político.

1. Contra México

Una serie de tuits, críticos con México, causaron un intercambio de mensajes con el presidente Enrique Peña Nieto y provocaron la cancelación de la primera reunión bilateral entre los dos vecinos. Trump escribió que "si México es incapaz de pagar por el muro desesperadamente necesario, entonces será mejor cancelar el encuentro".



2. Rabia contra Corea del Norte

Sus mensajes contra Corea del Norte y su líder son otra constante en su 'timeline'. Pero quizás dos tuits son probablemente los más sonados. Uno decía en referencia a Kim Jon-un y los misiles :"¿No tiene este tipo nada mejor que hacer con su vida?, y otro directamente destacaba que, si Estados Unidos no tuviera otra opción, tocaría "totalmente destruir Corea del Norte".



3. Furia contra los jugadores de NFL

Durante varios días de septiembre, Twitter también se convirtió en el escenario de recriminaciones verbales entre el presidente Donald Trump y la Liga Nacional de Fútbol (NFL). Trump se indignó tras la oleada de jugadores que decidieron arrodillarse durante el himno estadounidense y los atacó repetidamente: "¡Despidánlos o suspéndalos!", escribió en un mensaje.







4. Elogios las estatuas confederadas

En una serie de tuits, el presidente se declaró triste por la retirada de "bellas estatuas y monumentos confederados" en el país. Lo dijo en plena presión para retirar estos símbolos del pasado racista y tras los actos violentos en Charlottesville, Virginia, protagonizados por supremacistas blancos.







5. Quejas contra Puerto Rico

Con la isla caribeña en plena crisis tras el huracán María, los tuits de Trump sobre Puerto Rico desataron una oleada de críticas y convirtieron a la alcaldesa de San Juan en un ícono de las quejas boricuas contra el gobierno federal. En sus tuits, el presidente lamentó lo endeudada que está la isla y acusó a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz de ser "asquerosa" con él.



6. Para proteger al sheriff Arpaio

En plena crisis desatada por el huracán Harvey en Texas, Trump indultó en agosto al exalguacil Joe Arpaio, quien fue hallado culpable por desacatar la orden de un juez de frenar la persecución de inmigrantes indocumentados en el su condado. En un controversial tuit, el presidente justificó que Arpaio es "un patriota" que "mantuvo Arizona segura".



7. Un puñetazo a CNN

Sus tuits contra varios medios de comunicación –especialmente CNN, The Washington Post, The New York Times y NBC– no han cesado. Los acusa de difundir noticias falsas ('fake news'). Pero el shock llegó cuando el mandatario tuiteó un videomontaje que simulaba que el mismo Trump daba un puñetazo al logo de la cadena de noticias CNN, incitando así a la violencia.







8. Un "débil y inefectivo" republicano

A uno de sus senadores republicanos más críticos, Jeff Blake, lo llamó en un tuit "débil y inefectivo". También consideró "triste" que Arizona tuviera a este congresista que, por cierto, decidió no volverse a presentar al cargo y atacó duramente al presidente en público tras el anuncio.



9. Fuerzas Armadas sin transgéneros

A través de su cuenta de Twitter, Trump también anunció su intención de que personas transgénero no puedan servir "en ningún puesto" en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, poniendo así fin a una política iniciada por Barack Obama.



10. Y una burla contra los demócratas

El presidente escribió este martes 28 de noviembre que esperaba poco del encuentro con “Chuck y Nancy”. Los calificó de una manera que puede ser considerada como irrespetuosa al líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y a la jefa de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Poco después, los líderes del partido rival cancelaron enfadados el encuentro.