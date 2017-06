Desde Paul Ryan hasta la Casa Blanca: las reacciones a la presentación de James Comey

La declaración del exdirector del FBI, James Comey, generó altísimas expectativas en la escena política y también en el público. Muchas reacciones comenzaron a llegar en el mismo momento en que Comey estaba testificando.

Muchos esperaban que el presidente Donald Trump tuitee desde su cuenta @realDonaldTrump en simultáneo a la presentación de Comey, pero para sorpresa de muchos, no emitió comentario desde la red social, aunque sí lo hizo su hijo.

Aquí, algunas de las reacciones:

Paul Ryan defiende a Trump: "Es nuevo en el gobierno"

Informado por la agencia Reuters se conoce que el presidente de la Cámara de Representante, Paul Ryan, defendió las numerosas e inusuales interacciones de Trump con el exdirector del FBI James Comey, bajo el argumento de que el presidente es un novato en "en esto (de gobernar)" y que probablemente no esté "empapado" sobre la independencia que el FBI tiene de la Casa Blanca.

"Él es nuevo en el gobierno y por lo tanto creo que está aprendiendo a medida que pasa el tiempo", dijo Ryan a periodistas en una conferencia de prensa. "No estoy diciendo que sea una excusa aceptable. Es sólo mi observación", agregó.

La Casa Blanca: 'El presidente no es un mentiroso"

En simultáneo a la declaración de COmey, la subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo a los reporteros con respecto a las preguntas sobre el testimonio de Comey: "Puedo decir definitivamente que el presidente no es un mentiroso".



publicidad

El hijo de Trump:

Ante el silencio de Trump su hijo, Donald Trump Jr, estuvo ávio comentando el testimonio del exdirector del FBI desde Twitter.

" Esperar y decir son dos cosas muy diferentes, uno pensaría que un tipo como Comey sabría eso", ha dicho en referencia al comentario que Trump le dijo al exdirector del FBI de que esperaba que 'dejara ir' la investigación que había sobre Michael Flynn, su asesor de Seguridad Nacional que tuvo dimitió.



Hoping and telling are two very different things, you would think that a guy like Comey would know that. #givemeabreak — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 8, 2017

La visión desde Rusia:

El portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, insistió en su conferencia telefónica diaria con periodistas que el Kremlin que no estaba prestando especial atención a la audiencia de Comey. Dijo que Rusia está prestando mucha más atención a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai que está llevándose a cabo en Kazajstán.

El senador ruso Alexey Pushkov dijo desde Twitter: "Los enemigos de Trump buscan sangre, que recuerda a esa vieja enfermedad estadounidense, el macartismo".

La exportavoz del Departamento de Justicia

La ex fiscal general Loretta Lynch fue mencionada varias veces por Comey. La más resonante fue cuando dijo que consideraba que Lynch había intentado minimizar la investigación del FBI en relación a los correos electrónicos de la ex candidata demócrata Hillary Clinton cuando le solicitó a Comey que se refirieran al caso como "un asusnto" en lugar de una "investigación". Comey dijo que esto sumado a aquella reunión de Lynch con Bill Clinton durante la campaña lo que lo empujó a dar aquella conferencia de prensa ampliamente criticada en julio, porque quería asegurar al público que la investigación estaba siendo hecha por alguien independiente.



publicidad

La exportavoz del Departamento de Justicia, Melanie Newman defendió por Twitter a Lynch, su exjefa, contra lo que ella catalogó como el chivo expiatorio de Comey

"Aquí vamos de nuevo. Jim Comey está usando a Loretta Lynch. Está dibujando conclusiones acerca de las intenciones (de Lynch) para apoyar su narración", dijo.



Here we go again. Jim Comey is using Loretta Lynch. He is drawing conclusions about her intent in order to support his narrative. — Melanie R. Newman (@MelanieRNewman) June 8, 2017

Adam Schiff: Si hay grabaciones, "inmediatamente deben ir al Congreso y a Mueller"

El congresista por California y miembro de la Comisión Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, destacó la importancia de las cintas sobre las conversaciones entre Trump y Comey, si es que estas existen.

"Hoy Comey declaró que se le ordenó que abandonara un caso relacionado con el exasesor de Seguridad Nacional y lo que lo despedieron para cambiar el curso de la investigación sobre la interferencia de Rusia... Comey escribió memorandos sobre sus conversaciones porque le preocupaba que @POTUS lo tragiversara...", escribió en una serie de tuits.

"Si efectivamente hay cintas de las conversaciones de Comey, necesitan ser preservadas e inmediatamente disponibles para el Congreso y Mueller", cerró.



Today, Comey testified he was directed to drop a case involving National Security Advisor, and fired to alter course of Russia investigation — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) June 8, 2017