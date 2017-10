Al parecer, no será tan fácil para Puerto Rico decirle "adios" a la deuda de 74.000 millones de dólares que asfixi a la isla como sugirió sin dar demasiadas explicaciones el presidente Donald Trump al final de su visita a la isla para supervisar las labores de emergencia por la crisis desatada tras el paso del huracán María.

El director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, contradijo este miércoles los comentarios que hizo la víspera el presidente sobre "decirle adiós a la deuda de Puerto Rico" para ayudar a la isla a superar la crisis.

"No tomaría (los comentarios de Trump) palabra por palabra (...) Nuestro objetivo ahora es reconstruir la isla. No vamos a tratar ahora mismo las dificultades que tenía Puerto Rico antes del paso del huracán", dijo Mulvaney en entrevista con la cadena CNN.

