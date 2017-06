Dennis Rodman emprende nuevo viaje a Corea del Norte, donde busca "abrir las puertas" al diálogo

En momentos de alta tensión diplomática entre Estados Unidos y Corea del Norte, la estrella del básquet Dennis Rodman vuelve al país asiático este martes en una nueva "misión" de la que espera salga "algo bastante positivo".

El excéntrico deportista, exjugador de la NBA, anunció su viaje en un mensaje de Twitter, en el que aseguró que parte con el objetivo de "abrir la puerta" a la paz y el diálogo con Corea del Norte, país que preocupa a la comunidad internacional por el desarrollo de su programa nuclear y donde hay detenidos cuatro ciudadanos estadounidenses.



Headed back to North Korea. Thank you https://t.co/zBtIFz1QBr for sponsoring my mission. I'll discuss when I return. https://t.co/oCEsSvI90B

— Dennis Rodman (@dennisrodman) June 13, 2017