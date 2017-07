Desde Francia, donde se encuentra de visita oficial, el presidente Donald Trump envió un mensaje a los senadores de su partido a que voten a favor de la nueva versión del proyecto de ley de salud para reemplazar Obamacare y les instó a que cumplan sus promesas.

En una serie de mensajes de Twitter enviados a media mañana de Europa, el mandatario aseguró que los senadores republicanos están trabajando duro para que salga adelante la legislación, que espera poder firmar pronto y les lanzó un aviso a los senadores 'rebeldes'.

"Despues de estos años sufriendo con ObamaCare, los senadores republicanos deben hacer lo que han prometido", tuiteó.



After all of these years of suffering thru ObamaCare, Republican Senators must come through as they have promised!

