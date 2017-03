'Cuckservative', el insulto preferido de la Alt-Right da el salto a una primaria republicana

Cuckservative es una nueva palabra surgida de la fusión de< cuckold (cornudo) y conservative (conservador). Los usuarios de internet de extrema derecha (la Alt-Right) lo llevan usando en foros como 4chan desde hace al menos dos años para atacar a los republicanos que consideran vendidos. Durante la campaña presidencial se popularizó en las redes como un descalificativo contra cualquiera que criticara a Donald Trump.

Ahora un político profesional republicano ha tomado prestada la palabra y no se arrepiente de ello. Corey Stewart, un republicano que se precia de ser "Trump antes que Trump" llamó cuckservative a su rival en la primaria, Ed Gillespie, al presentarse la semana pasada en un foro de Reddit. En España un diario de derecha lo tradujo como "cornuservador".



"Hey Reddit, soy Corey Stewart. Candidato republicano para gobernador de Virginia y expresidente estatal de Donald Trump para presidente.

La elección primaria es el 13 de junio. Me opongo al candidato elegido a dedo por el establishment, el exchico de Bush, presidente del Comité Nacional Republicano, y cuckservative, Ed Gillespie.

Lideré las medidas más duras contra la inmigración ilegal de todo el país y he sido atacado por la izquierda y los republicanos del establishment. Necesito su ayuda".

En Twitter y en Reddit el insulto de Stewart fue celebrado, pero otros republicanos le fustigaron severamente. Un portavoz de su rival Gillespie, calificó el incidente de "triste" y dijo que esa no es la forma apropiada de promover los principios conservadores. El presidente del Partido Republicano de Virginia, John Whitbeck, dijo que esa palabra es propia de "nacionalistas blancos", según el diario Washington Post.

La respuesta de Stewart fue preguntarle a Whitbeck si se cree el "Papa de las palabras".



@domstics_school Don't know much about him lol, I want Corey Stewart to win the primary because he called Gillespie a cuckservative