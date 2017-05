El día en el que muchos esperaban oir de Trump, el presidente calla

Es miércoles. 6:00 am, 7, 8, 9, 10 de la mañana y Donald Trump no ha escrito nada en su cuenta Twitter. Raro. Sobre todo cuando muchos esperan que el presidente diga algo sobre la que hasta ahora es la mayor crisis de su corto gobierno.

Trump no ha salido a la red social favorita a dementir el contenido del supuesto memorándum en el que el hoy exdirector del FBI James Comey dejó sentado que el mandatario le había pedido “dejar pasar” la investigación que la agencia hace sobre las conexiones entre Michael Flynn y el gobierno de Rusia.

Ni un desmentido, ni un “fake news”, ni una queja sobre cómo los medios "liberales" lo acosan. El presidente no ha escrito nada para defenderse, lo que no significa que Trump esté concediendo que el relato que presentan los medios sobre esa conversación sea verdadero. Pero, como dicen, el que calla otorga.

Por eso el Congreso quiere ver los documentos que recogen conversaciones entre Trump y Comey para determinar quién dijo qué a quién.

A falta de Trump padre, el hijo salió en su defensa vía Twiter, calificando simplemente de de “Verdad” el tuit del periodista de Fox News Gerarldo Rivera.

"Ultima hora, @realDonaldTrump expresando su esperanza de que @JamesComeyFBI soltar un poco a @MikeFlynn porque es un “buen hombre” no se acerca a #Obstrución (de justicia)", escribió Rivera.



El último tuit del presidente fue uno sobre su reunión en la Casa Blanca con el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, casi a las 4:00 pm del martes, una hora antes de que The New York Times lanzara la información sobre el memo de Comey que tuvo un efecto explosivo en la política en Washington DC.



It was a great honor to welcome the President of Turkey, Recep Tayyip Erdoğan, to the @WhiteHouse today! pic.twitter.com/4BWjOCgnNv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017