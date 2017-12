"Corra la justicia como corriente inagotable": el tuit viral y bíblico de James Comey cuando se enteró de las declaraciones de Flynn

Antes incluso de que los medios reportaran que Michael Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump se declaraba culpable de mentir al FBI, James Comey, el antiguo director del FBI, despedido por el presidente en mayo de este año, usó su cuenta de Twitter y, por primera vez, su cuenta de Instagram para escribir un extracto de la biblia del profeta Amós, que pareció algo así como un presagio divino:

A las 9:01 a.m. Comey escribió: “Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como corriente inagotable”. En su Instagram además agregó una lumínica imagen del caudal de un río.



“But justice roll down like waters and righteousness like an ever-flowing stream” Amos 5:24 https://t.co/o89PSY1YBd — James Comey (@Comey) 1 de diciembre de 2017

“But let justice roll down like waters and righteousness like an ever-flowing stream” Amos 5:24 Una publicación compartida de James Comey (@comey) el 1 de Dic de 2017 a la(s) 9:01 PST



Flynn admitió a los investigadores de la fiscalía especial que encabeza Robert Mueller que le había mentido al FBI de Comey sobre la conversación que había tenido con funcionarios del gobierno de Rusia cuando investigaban la injerencia de Moscú en las pasadas elecciones presidenciales. Comey con esta corta pero astuta frase, y haciendo alarde de sus conocimientos en teología, parecía reclamar algo de alivio.

Al fin y al cabo Flynn había sido una ficha clave en la pasada audiencia en junio en la que compareció Comey y en la que admitió que después de oír “la directiva” de Trump de “dejar ir” a Flynn "había entendido que el presidente pedía que dejáramos de investigar a Flynn en relación con sus declaraciones falsas sobre sus conversaciones con el embajador ruso en diciembre".



En realidad, la sentencia de Amós usada este viernes en su Twitter, es solo una frase más de la reciente narrativa que ha adoptado Comey en sus redes sociales. Desde el pasado 6 de noviembre, el exdirector del FBI dejó de usar el usuario alterno @FormerBru y tras agregar un retrato propio y adoptar su apellido @Comey como usuario, se creó una verdadera avalancha de seguidores. Con menos de un mes la cuenta tiene ya casi medio millón de seguidores.

No es la primera vez que Comey hace una alusión a la justicia en sus redes sociales. En octubre 30, cuando muchos de los que hoy lo siguen aun desconocían que la particular cuenta era propiedad del propio ex director del FBI, Comey compartió otra sentencia sobre la justicia, esta vez del teólogo Reinhold Niebuhr: "La capacidad del hombre para la justicia hace posible la democracia, pero la inclinación del hombre a la injusticia hace que la democracia sea necesaria”

Tampoco es la primera vez que usa estratégicamente sus redes para hacer una crítica a la realidad política. En Noviembre 25, cuando Trump hizo las polémicas declaraciones contra CNN, Comey en lugar de atacar directamente al presidente hizo una alusión a la libertad de prensa que tomó prestada de Thomas Jefferson: "Nuestra libertad depende de la libertad de prensa, y eso no puede limitarse sin perderse".



“Our liberty depends on the freedom of the press, and that cannot be limited without being lost.” - Thomas Jefferson, Jan. 28, 1786 pic.twitter.com/LEvy1hHRPI — James Comey (@Comey) 25 de noviembre de 2017



Quizás y como su propio perfil de Twitter lo sentencia, el ex director del FBI se sienta ahora más cómodo que nunca siendo "marido y padre de familia. Escribiendo y hablando sobre liderazgo ético. Más alto y divertido en persona”.