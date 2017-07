Donald Trump Jr. acaba de convertirse por primera vez en protagonista de una portada de la revista Time, honor que su padre ha recibido en varias ocasiones. La publicación, que hoy ha desvelado su nuevo número, dedica su reportaje principal al escándalo de los emails que publicó el hijo del presidente en Twitter.

Los correos dan fe de un intercambio con un intermediario que ofreció a Trump reunirse con una abogada rusa que tenía información perjudicial sobre Hillary Clinton. El ofrecimiento formaba parte del "apoyo" de Rusia a la candidatura de su padre. Trump hijo contestó: "Me encanta", respuesta que ha alimentado las especulaciones sobre una posible colusión con el gobierno ruso para ganar la elección presidencial.



La portada muestra un retrato de Trump Jr. sobre un fondo con el texto de los emails incriminatorios. A la altura de su barbilla se puede leer: "Con las manos en la masa. El escándalo de Rusia golpea el hogar".



TIME's new cover: How Donald Trump Jr.’s emails have cranked up the heat on his family https://t.co/ZAsDutISc6 pic.twitter.com/QmtUOQf7uO

— TIME (@TIME) July 13, 2017