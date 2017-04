Con canciones patrióticas y elogios: así celebraron los medios conservadores la explosión de la 'madre de todas las bombas'

El presidente Donald Trump está recibiendo elogios de parte de los medios conservadores y algunos columnistas destacados tras la explosión de la poderosa bomba lanzada el jueves por EEUU en Afganistán.

Fox News emitió las imágenes de la explosión al tiempo que sonaba el himno de Toby Keith, "Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)", una canción de country inspirada por los ataques del 9/11.

El blog conservador The Gateway Pundit tituló: "Otra promesa cumplida: Trump bombardea hasta hacer mierd* a Estado Islámico (EI) - Deja caer la 'madre de todas las bombas' sobre el Estado Islámico en Afganistán".

Y The Daily Caller resaltó en una de sus historias que los pueblerinos afganos pensaron que "el fin del mundo había llegado", con base en un reporte sobre el terreno del diario británico The Guardian.



So Fox News aired footage of the MOAB explosion to the tune of Toby Keith's "Courtesy of the Red, White, and Blue" pic.twitter.com/5QTUnYaBLa — Oliver Darcy (@oliverdarcy) April 14, 2017



La bomba lanzada este jueves, apodada 'la madre de todas las bombas', que Estados Unidos utilizó por primera vez en un campo de batalla, es el artefacto no nuclear más poderoso de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Mató al menos a 36 combatientes del grupo yihadista Estado Islámico (EI, ISIS en inglés) y destruyó una red de túneles de la organización, indicó el gobierno afgano, que aclaró que no hubo víctimas civiles, si bien el grupo terrorista ha negado que ninguno de sus milicianos haya muerto.



Uno de los halcones de Trump, Sebastian Gorka, apareció en la cadena de noticias conservadora y en el show de radio de Laura Ingraham para defender la exhibición de fuerza.

Gorka resaltó el mensaje que envía el ataque en Afganistán y el de la semana pasada contra una base aérea en Siria. "Este presidente entiende que si la diplomacia no lleva fuerza detrás, no es nada. Es solo palabras, papeles", recalcó Gorka.

Otro halcón, el exoficial de inteligencia Michael Pregent, resaltó en el programa de Tucker Carlson de Fox News que "los próximos cuatro años serán distintos a los últimos ocho".

Otros medios también destacaron en su cobertura el lanzamiento de la bomba. The New York Times llevó a su portada una foto del misil con anchura de cuatro columnas y tituló "Una bomba gigante de EEUU golpea las cuevas de EI en Afganistán".



Portada del 'New York Times' del viernes 14 de abril. The New York Times



No todo han sido aplausos. El presidente también ha sido criticado por el lanzamiento de la bomba en Afganistán y el ataque de la semana pasado en Siria, operaciones que han sido vistas como gestos teatrales faltos de lógica militar.

The Washington Post se desmarcó de la mayoría y no llevó la noticia a su portada, en la que destacó el ataque en Siria de la coalición liderada por EEUU que mató accidentalmente a 18 civiles.

Dentro del diario de la capital, el editor asociado y columnista David Ignatius tenía palabras positivas para Trump en una columna titulada "Trump saborea el éxito".

En el Congreso, Trump también fue objeto de elogio de parte de los republicanos. Uno de los que expresaron más entusiasmo fue el senador Lindsey Graham. Usualmente crítico con Trump, ahora Graham celebra que "haya un nuevo sheriff en la ciudad".



The success of deploying #MOAB is not body count but the destruction of safe havens and command and control centers for ISIL. (1/2) — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) April 14, 2017

I hope America's adversaries are watching & now understand there’s a new sheriff in town. 2/2 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) April 13, 2017

Mientras, el senador de Oklahoma Jim Inhofe aprobó la detonación diciendo que "manda un claro mensaje de que EEUU está comprometido y decidido a derrotar a EI y a otras organizaciones terroristas en Afganistán".

Por su parte, el provocador sheriff antiinmigrante de Ohio Richard K. Jones pedía usar la bomba contra los carteles mexicanos: "Lo he estado diciendo durante 10 años. Suficiente es suficiente. Esta MOAB puede ser usada contra los carteles de droga mexicanos. Nos esperan buenos días".

No queda claro aún si el nuevo belicismo de Trump le hará más popular entre la población estadounidense. Una encuesta de Morning Consult/Politico publicada este miércoles muestra que una mayoría de estadounidenses, el 57%, tiene confianza en que Trump puede poner fin al conflicto sirio. Mientras, el sondeo diario de aprobación del presidente hecho por Gallup muestra que su popularidad sigue estancada en un 40%.