¿Cómo puedo ver este jueves los nuevos archivos desclasificados sobre el asesinato de JFK?

Casi 4,000 documentos secretos sobre el asesinato del expresidente John Fitzgerald Kennedy en 1963 serán desclasificados este jueves. La publicación es obligatoria de acuerdo con una ley de 1992 que dio un plazo de 25 años para que el gobierno los desclasificara. Ese plazo se cumple mañana y solo el presidente Donald Trump tiene poder para impedir a última hora su conocimiento público.

A pesar de que las agencias de inteligencia han tratado de convencer al presidente Donald Trump para que no permitiera la publicación, éste ha dicho que no los vetará.

El sábado tuiteó que no hará uso de ese poder y este miércoles, fiel a su estilo, trató de crear intriga, tuiteando:

"La publicación de los #JFKFiles, tan esperada durante mucho tiempo, tendrá lugar mañana. ¡Qué interesante!"



