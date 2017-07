Como en 'Plaza Sésamo', la consejera de Trump explica en TV la colusión rusa y desata una ola de burlas en redes sociales

La asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, dio una entrevista al canal Fox News este miércoles por la noche en la que apareció dando una curiosa explicación con carteles sobre las conexiones de Donald Trump Jr. con los rusos que, en plena campaña, le ofrecieron presuntamente información dañina sobre la excandidata demócrata Hillary Clinton.

Conway dijo que quería tratar de 'aclarar' versiones que circulan sobre el ' Rusiagate' y para ello se sirvió de técnicas que el programa infantil 'Plaza Sésamo' utilizaba en su sección ' Fun with words' (Dirvertirse con las palabras, en español).

Con carteles y un marcador de fibra, la consejera del presidente Donald Trump dijo al conductor Sean Hannity: "Esto es para ayudar a la gente en casa... ¿Cuál es la conclusión? ¿Colusión? No. Todavía no tenemos eso", se preguntó y se respondió Conway sosteniendo un papel con las palabras 'conclusión' y 'colusión'.

Luego, con otro cartel con las palabras 'ilusión' y 'delirio' ( delusion, en inglés). "Yo veo ilusión y delirio", agregó.

"Así que todo el mundo solo para que quede claro, cuatro palabras: "Conclusión, colusión, no. Ilusión, y delirio, sí", concluyó la asesora.

"Solo pensé que nos divertiríamos con las palabras (...) como con Grover el títere de Plaza Sésamo", concluyó.



En las redes sociales se desató una ola de burlas sobre la 'clase' de Conway algo que ella misma respondió desde Twitter pidiendo "disculpas a los sin humor".



Apologies to the humorless. Kellyanne Conway Uses Visual Aids to Challenge Russia Collusion Narrative | Mediaite https://t.co/BPSTceybxS — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) July 13, 2017

"Dejé a Ted Cruz por esto".





"Hillary: no está bajo investigación del FBI. Trump: está bajo numerosas investigaciones (él es culpable)" / "No odien al jugador, odien al juego"



I just spent an hour making #kellycards and it was so worth losing an hour of sleep 😏 pic.twitter.com/fjmGDP41mF — ᖇ૯ძ ᑭคɿՈ੮૯Ր (@Redpainter1) July 13, 2017



Un meme en el que Conway muestra en sus carteles el número total de votos que obtuvieron Clinton y Trump.





"¿Conclusión? Trump cometió colusión. Fox News es una ilusión. Yo soy un delirio", dice este otro meme.



Kellyanne Conway and her Fox News delusion, collusion, illusion, confusion. Here is my conclusion.#trumprussia pic.twitter.com/Fpxpa36yFl — Michael ❄️ (@MikeTheAverage) July 13, 2017