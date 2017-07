Cómo el díscolo Trump complica la agenda republicana en el Congreso

Aunque muchos conservadores anticipaban un cambio de giro después de la campaña presidencial, Donald Trump sigue siendo el mismo. Aquel personaje díscolo, imprudente y volátil. Un presidente que complica a su partido en lugar de ayudarlo y que avanza un paso para retroceder dos en la agenda política.

La agudización de su batalla con los medios de comunicación que se experimentó en los utimos días, con los insultos personales a dos periodistas de MSNBC y un curioso video en el que el presidente "pelea" con su villano favorito, CNN, es la mejor demostración.

Mientras muchos republicanos se preocupan, los demócratas no se pueden quejar. Trump ha dado material de sobra para descargar la artillería pesada en contra de la Casa Blanca, cuando en Washington se desarrolla uno de los debates legislativos más complicados de la última década: el reemplazo de la reforma de salud, la sustitución del Obamacare por eso que los republicanos no quieren que se llame Trumpcare.

El liderazgo republicano en el Congreso tiene sólo el mes de julio para lograr los suficientes votos conservadores para aprobar la prometida ley que eliminará el legado de Barack Obama y al mismo tiempo mejorará (supuestamente) el sistema de salud para todos los estadounidenses.



Además de una fuerte oposición demócrata, en el camino se han encontrado con un obstáculo impensado: su propio presidente. Un Trump que no se contiene. Que simplemente escribe en su cuenta de Twitter como si siguiera en la Torre Trump dirigiendo su imperio empresarial, lejos del Salón Oval y de lo que representa.

Esta semana sus comentarios sobre Mika Brzezinski acapararon completamente la atención mediática sobre su estilo y revivieron las críticas a su misoginia, en lugar de usar su posición para enfocar el diálogo sobre la reforma de salud.

Agenda entorpecida

El presidente está lejos de contar con el suficiente capital político para mover la agenda en Washington. La mañana del viernes su mensaje en Twitter dejó claro que no está avanzando en el Senado.



"Si los senadores republicanos no son capaces de aprobar lo que han estado trabajando, deberían REVOCAR inmediatamente y después REEMPLAZAR en una fecha posterior", escribió Trump.



If Republican Senators are unable to pass what they are working on now, they should immediately REPEAL, and then REPLACE at a later date!