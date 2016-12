Cómo 140 caracteres de Trump en Twitter pueden hacer caer en picado las acciones de una empresa

La adicción de Donald Trump por Twitter está teniendo efectos que van mucho más allá de la política. Cada vez que el presidente electo escribe un mensaje sobre una empresa tiene repercusiones directas en su cotización en bolsa. Una manera fácil de manipular el mercado para quien tiene las manos en el teclado.

El magnate publica decenas de mensajes diariamente donde comenta sobre diferentes temas. Según sus declaraciones, es una forma de eliminar el filtro de los medios de comunicación y hablar directamente con la gente. Pero en el caso de las empresas que ha mencionado en sus tuits, las repercusiones van mucho más allá de una declaración.



publicidad

Cuando Trump se refiere a una compañía en particular en Twitter "las acciones salen afectadas. Caen por un tiempo mientras se despeja la incógnita", según el economista Isaac Cohen. "Maneja la empresa a nivel microenómico, sin ver la economía en su totalidad, pero a pesar de eso, no ha afectado la globalidad de la bolsa", dice. Aquí hay algunos ejemplos:

Boeing

La empresa Boeing fue una de las primeras víctimas. Trump dijo en un tuit que un nuevo avión Boeing 747 que estaba siendo construido para transportar “futuros presidentes” cuesta más de 4,000 millones de dólares y dijo que quería cancelar la orden.



Boeing is building a brand new 747 Air Force One for future presidents, but costs are out of control, more than $4 billion. Cancel order! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2016

A las 9:00 am del 6 de diciembre, las acciones de Boeing en la bolsa de valores se cotizaban a $152.16 dólares. Después del tuit llegó a bajar a $149.75. Pero en las horas y días subsiguientes logró recuperarse.

Lockheed

El 12 de diciembre, la empresa Lockheed Martin se convirtió en otra víctima. Trump tuiteó que el programa de aviones F-35 de la empresa estaba "fuera de control". "Miles de milllones de dólares serán ahorrados en compras militares y otras después del 20 de enero", escribió.



The F-35 program and cost is out of control. Billions of dollars can and will be saved on military (and other) purchases after January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2016

Las acciones de Lockheed sufrieron un impacto inmediato ese día, bajando en más de $6.42 dólares (2,5%) y llegando a $253.11.

Aunque la empresa logró recuperarse en los días siguientes, hubo pérdidas importantes para quienes hicieron transacciones con ella en la Bolsa luego del tuit de Trump.

Northrop Grumman, un subcontratista de F-35, también experimentó una baja, su acción cayó $6.36 (2,7%) llegando a $232.07 dólares.

Ford

La compañía automovilística Ford también estuvo incluida en los tuits de Trump, pero de manera positiva. El magnate destacó que la empresa mantendría su planta Lincoln en Kentucky y no México el 17 de noviembre por la noche.

El 18 de noviembre, la acción de Ford había subido un 1%. Desde que Trump ganó las elecciones, las participaciones de la compañía se han incrementado en un 5% llegando a $12.06 dólares.



Just got a call from my friend Bill Ford, Chairman of Ford, who advised me that he will be keeping the Lincoln plant in Kentucky - no Mexico — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2016

Carrier

A finales de noviembre, Trump anunció en acuerdo con la empresa Carrier para no despedir a 1,000 empleados de su planta en Indiana cuyos trabajos iban a trasladarse a México. United Technologies, la empresa madre de Carrier, experimentó un alza en su acción.



Just got a call from my friend Bill Ford, Chairman of Ford, who advised me that he will be keeping the Lincoln plant in Kentucky - no Mexico — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2016

Subió a $110 dólares el viernes 1 de diciembre, su punto más alto en los últimos 16 meses. La acción después bajó y quedó en el rango de $107 dólares.



publicidad

Trump luego arremetió contra el presidente del sindicato de United Steelworkers Chuck Jones, quien dijo que el acuerdo realmente involucró 800 trabajos. El presidente electo tuiteó que Jones "había hecho un trabajo terrible" liderando el sindicato.



Chuck Jones, who is President of United Steelworkers 1999, has done a terrible job representing workers. No wonder companies flee country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2016

Rexnord

El 2 de diciembre por la noche, Trump tuiteó que la empresa Rexnord despediría a 300 trabajadores y se mudaría a México.



Rexnord of Indiana is moving to Mexico and rather viciously firing all of its 300 workers. This is happening all over our country. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2016

En esa fecha la acción estaba a $20.27 dólares y en los días consecutivos bajó hasta $20 dólares el 6 de diciembre. Luego tuvo un repunte, pero actualmente está en $19.74.

Amenazas

Trump ha lanzado diversas advertencias generales a empresas que decidan irse del país. Una amenaza para la Bolsa y para sus dueños de qué pasará si lo desafían.



The U.S. is going to substantialy reduce taxes and regulations on businesses, but any business that leaves our country for another country, — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2016

fires its employees, builds a new factory or plant in the other country, and then thinks it will sell its product back into the U.S. ...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2016

without retribution or consequence, is WRONG! There will be a tax on our soon to be strong border of 35% for these companies ...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2016

Según Cohen, a pesar de la tendencia de Trump a tuitear sobre empresas, en general la Bolsa de valores está reaccionando bien a su elección. "Promete bajar impuestos, disminuir regulaciones, gastar más en infraestructura, eso les gusta a los inversionistas", concluyó.



Triunfo de Trump impacta las bolsas de valores del mundo /Univision 0 Compartir

Vea también:

En fotos: ¿Quién es Donald Trump?