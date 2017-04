Comisionado sugiere que Trump pague un impuesto especial por sus visitas a Mar-a-Lago

Mar-a Lago, la mansión del presidente Donald Trump en la costa este de Florida, convertida en una 'unidad que recibe el beneficio de un servicio municipal'. Esa es la 'solución' planetada por un comisionado demócrata de Palm Beach para que su condado reciba el dinero que asegura debe gastar ante cada visita del mandatario.

De acuerdo con un informe elaborado por la congresista demócrata por Florida Lois Frankel y presentado a fines de marzo, la oficina del sheriff del condado de Palm Beach debió destinar 1.7 millones de dólares a reforzar la seguridad y al pago de horas extra para los agentes que custodian la zona cada vez que Trump aterriza allí. Para finales del año, el condado posiblemente haya gastado entre 3.3 y 5.8 millones de dólares para resguardar el área por la que se mueve el presidente.



Por eso, el comisionado Dave Kerner, del tercer distrito de Palm Beach, pidió a la oficina legal de su condado que evalúe si Mar-a-Lago puede ser catalogada como una 'unidad que recibe el beneficio de un servicio municipal' para que se le pueda exigir al dueño del resort que pague por los costos en los que incurren las autoridades locales durante las visitas presidenciales (que son prácticamente cada fin de semana). La semana pasada, Trump incluso convirtió Mar-a-Lago en la sala de manejo de la crisis con Siria.



"Gobernando desde Palm Beach"



"Nos honra que el presidente venga, pero al mismo tiempo, sus viajes son tan frecuentes que él no está visitando el condado de Palm Beach, él está gobernando desde aquí", dijo Kerner a Money.

Según Kerner, el gobierno federal se ha negado a reembolsar el dinero que ha debido gastar su condado y por ello ha debido buscar alternativas para recuperarlo.

"Sin importar cuáles son nuestras prioridades, los contribuyentes no nos dieron su dinero para que protegiéramos al presidente", afirmó el comisionado, quien agregó que su condado afronta un déficit de 40 millones de dólares. "Esto no se trata del presidente Trump, esto no se trata de que yo sea demócrata, solo quiero ver que el dinero de los contribuyentes se use en lo que debe ser usado", acotó.



Entre otros gastos que deben ser contemplados por las visitas del presidente, la alcaldesa Jeri Muoio dijo que han debido sumar más de 4 millones de dólares anuales para "personal adicional para vigilar posibles amenazas" y 400,000 dólares para fortalecer su sistema de tecnologías de la información para hacer frente a posibles ciberataques.

