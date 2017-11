China anuncia que mandará un enviado especial a Corea del Norte tras la visita de Trump

Días después de la escala en China de la gira asiática del presidente Donald Trump, que tuvo como uno de los ejes centrales la búsca de apoyo en la región contra las ambiciones nucleares del régimen de Corea del Norte, el Gobierno chino anunció este miércoles el viaje de un enviado especial a Pyongyang a finales de esta semana.

Segun la agencia oficial china Xinhua, el director del Departamento de Relaciones Internacionales del gobernante Partido Comunista chino, Song Tao, acudirá para discutir el congreso del partido celebrado el pasado mes, en el que el presidente del país Xi Jinping fue reelegido secretario general.



Sin embargo, el gesto del gobierno chino es visto como un espaldarazo diplomático para intentar resolver las tensiones generadas entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un en los últimos meses tras las recientes pruebas nucleares de Pyongyang.





Aunque no se ha mencionado la visita de Trump, ni se hizo referencia a la cuestión nuclear, el presidente estadounidense ha pedido reiteradamente al mandatario chino un esfuerzo mayor para que Pyongyang atienda a los reclamos internacionales y detenga su programa armamentístico.

Song será el primer funcionario con estatus ministerial que visita Corea del Norte desde octubre de 2015, cuando Liu Yunshan, miembro del Comité Permanente del Politburó viajó a Pyongyang y se reunió con el gobernante del país. El viceministro de Exteriores, Liu Zhenmin, estuvo en la capital norcoreana en octubre del año pasado.

Wang Dong, especialista en política exterior de la Universidad de Pekín, auguró que Song presentará a Pyongyang el "consenso" para una solución pacífica que Trump y Xi alcanzaron durante sus reuniones, según dijo en declaraciones a AFP.



El Partido Comunista y el Partido de los Trabajadores, que gobierna Corea del Norte, mantienen una larga relación que suele sobrepasar la diplomacia formal. China es su primer socio comercial y proveedor de ayudas de alimentos y combustible,

No obstante, Pekin sostiene que Estados Unidos y otros suelen exagerar su influencia sobre el régimen de Kim, de hecho, ambos mandatarios no se conocen o al menos no han sostenido ningún encuentro oficial que se haya hecho público.

China recientemente apoyó sanciones de la ONU contra Pyongyang y anunció la prohibición total de la importación desde Corea del Norte de carbón, hierro, plomo y pescado, en aplicación de las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad en agosto, lo que supone un fuerte impacto para la economía norcoreana. Trump presiona a Pekín para que continúe en esa línea.