Chelsea Clinton critica duramente a Trump en Twitter por cederle su puesto a Ivanka en el G20

La polémica entre la familia Clinton y Donald Trump volvió este lunes a Internet, más de ocho meses después de las elecciones.

En la mañana, el presidente de Estados Unidos intentó defenderse de las críticas por haber designado a su hija Ivanka para sustituirlo durante un par de reuniones en la cumbre del G20 con un triple ataque en 140 caracteres: a los medios de prensa, a la Clinton y a la hija de esta, Chelsea.



If Chelsea Clinton were asked to hold the seat for her mother,as her mother gave our country away, the Fake News would say CHELSEA FOR PRES! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017



“Si a Chelsea Clinton le hubieran pedido que ocupara el asiento de su madre, mientras su madre entregaba al país, los medios de noticias falsas dirían CHELSEA PARA PRESIDENTA”, increpó el mandatario desde su cuenta de Twitter.

Pocos horas después, la hija de los Clinton se ocupó de responder el ataque de Trump.

En otro tuit aseguró que sus padres jamás le hubieran pedido que liderara conversaciones de ese tipo en una reunión del G20.



Good morning Mr. President. It would never have occurred to my mother or my father to ask me. Were you giving our country away? Hoping not. https://t.co/4ODjWZUp0c — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) July 10, 2017



Pero no quedó ahí. Contraatacó y preguntó al presidente si, al dejar a Ivanka frente a las conversaciones, se había ido él a entregar a Estados Unidos.



“Espero que no”, concluyó la hija única del matrimonio Clinton.

Trump se justifica

El nuevo ataque de Trump a los Clinton ocurre tras el aluvión de críticas por dejar a Ivanka como suplente en una mesa donde se sentaban, entre otros, el presidente de China, Xi Jinping, la primera ministra de Reino Unido, Teresa May o la canciller de Alemania, Angela Merker.

Generalmente, son los ministros o asesores del presidente y no sus familiares quienes suelen sustituirlo en reuniones de este nivel.

Además de defenderse con un ataque sobre lo que, en su opinión, hubiera pasado si Hillary Clinton fuese la presidenta, Trump también legitimó su decisión con un supuesto apoyo de Angela Merker.

“Cuando salí de la Sala de Conferencias (del G20) para breves reuniones con Japón y otros países le pedí a Ivanka que me sustituyera. Algo común. ¡Angela M está de acuerdo!”, aseguró.



publicidad





When I left Conference Room for short meetings with Japan and other countries, I asked Ivanka to hold seat. Very standard. Angela M agrees! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017



Al preguntársele sobre la polémica generada por la designación de Ivanka, la canciller alemana respondió con diplomacia sobre la autoridad de los presidentes de elegir qué miembros de la delegación los sustituyen en las conversaciones, pero no afirmó estar de acuerdo con la decisión de Trump.

Para Dan Pffeifer, uno de los antiguos asesores del expresidente Barack Obama, el hecho contravino valores fundamentales de Estados Unidos como nación.

“Uno de nuestros puntos fundamentales como nación es que la autoridad gubernamental es otorgada por el pueblo, no por nacimiento", dijo en Twitter.



La participación de Ivanka Trump en la Cumbre del G20 contrastó con su discurso en una entrevista de hace dos semanas, en la que afirmó que no interfería en decisiones políticas y centraba su trabajo en iniciativas vinculadas al papel de la mujer.

“La política se la dejo a otros”, dijo en el programa Fox and Friends.

Ivanka, junto a su esposo Jared Kushner, fueron designados asesores de la Casa Blanca por Trump, un cargo de alcance político por definición.