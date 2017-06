Casi 200 miembros demócratas del Congreso demandan al presidente Trump por recibir pagos de gobiernos extranjeros

Cerca de 200 miembros del Congreso demócratas presentarán una demanda este miércoles acusando al presidente Donald Trump de violar la Constitución aprovechando los tratos comerciales con gobiernos extranjeros.

Se cree que es la mayor demanda de miembros del Congreso contra un presidente en ejercicio.

Según la demanda, Trump ha ignorado una cláusula constitucional que prohíbe a los funcionarios federales aceptar regalos o emolumentos de otros países sin la aprobación del Congreso.

Es la tercera demanda contra Trump sobre el tema desde que se convirtió en presidente, parte de un esfuerzo coordinado de los críticos del presidente para forzarlo a revelar sus enredos de negocios y vender sus posesiones o ponerlas en un fideicomiso ciego.

El lunes, las fiscalías de Maryland y Washington presentaron una demanda similar contra el presidente. A principios de año, dueños de hoteles o restaurantes competencia de Trump se unieron a una demanda presentada en un tribunal federal en Nueva York por Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, o CREW, un grupo sin ánimos de lucro.