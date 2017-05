Candidato republicano al Congreso gana la elección especial en Montana y se disculpa con el reportero que golpeó

Greg Gianforte, quien la víspera de la elección especial recibió cargos por golpear al periodista de The Guardian Ben Jacobs, consigue un asiento en la Cámara de Representantes. "No debí haber tratado a ese reportero de esa manera, y por eso lo siento, Sr. Jacobs", dijo en un mitin este jueves.

El candidato republicano a la Cámara de Representantes por Montana, Greg Gianforte, acusado de agredir físicamente a un periodista el miércoles, ganó la elección especial en ese estado para un puesto vacante en la Cámara de Representantes, y aprovechó su victoria para disculparse con el reportero.

Gianforte, multimillonario del sector de la tecnología, ganó el comicio estatal para el único asiento de Montana en la Cámara sobre el demócrata Rob Quist, un novato político y músico.

Con 84% de los recintos que informan, Gianforte tenía 172.743 votos - o 50.4% de los votos, en comparación con Quist que sumaba 150.007 votos, 43.8% de los votos, según Edison Research. Muy razagado quedaba el libertario Mark Wicks.

El asiento en disputa había sido ocupado por Ryan Zinke, designado por Trump como el secretario de interior.

En su discurso de aceptación, Gianforte se disculpó por su nombre con Ben Jacobs, el reportero del diario The Guardian al que el candidato republicano golpeó y le rompió los lentes.

"Cuando se comete un error, hay que asumirlo", dijo Gianforte a sus partidarios en su mitin en Bozeman. Al decir que no estaba "orgulloso" de su comportamiento, añadió: "No debí haber respondido de la manera que lo hice, por lo que lo siento. No debería haber tratado a ese reportero de esa manera, y por eso lo siento, Sr. Ben Jacobs".



Los miembros de la multitud que lo apoyaba le gritaron: "te perdonamos".



Gianforte golpeó el miércoles a Jacobs en su comando de camapaña, cuando el periodista le preguntaba por la ley sanitaria que impulsan los republicanos en el Congreso.

El candidato republicano respondió a gritos, empujones y golpes según la versión de Jacobs, que fue grabada en audio, corroborada por una periodista de la cadena Fox y a la que dio credibilidad la Oficina del Alguacil, aunque negada por la de Gianforte.

"Estoy harto y cansado de ustedes. La última vez que vinieron hicieron lo mismo. Lárgate de aquí", le dijo Gianforte a Jacobs, empujándolo y derribándolo al suelo.

"Me acabas de empujar y romper las gafas", replicó Jacobs entonces, a lo que Gianforte gritó: "¡Lárgate de aquí!".



Los demócratas esperaban que este episodio empujara a la victoria a su candidato en un estado en el que Donald Trump ganó a Hillary Clinton por más de 20 puntos en las elecciones de noviembre.

Los republicanos han mantenido hasta la fecha todas las vacantes que dejaron en el Congreso los integrantes del Gabinete de Trump, aunque con resultados más ajustados de lo esperado sobre el papel.

De todas formas, disculpas públicas adelante, Gianforte tendrá que comparecer en los juzgados del condado de Gallatin antes del 7 de junio por la agresión a Jacobs.