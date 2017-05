Aprobación de Trump cae a 36% por la decepción de sus votantes blancos e independientes

¿Cuál es la primera palabra que te viene a la mente cuando piensas en Donald Trump? "Idiota". Así respondió la mayoría de los entrevistados en una encuesta elaborada por la Universidad Quinnipiac, cuyos resultados se dieron a conocer este miércoles y muestran un panorama poco esperanzador para el presidente de Estados Unidos.

No sólo es su índice de aprobación, que está en 36%. Quinnipiac formuló a los encuestados una pregunta abierta sobre valoración del mandatario estadounidense, destacando solo aquellas que coincidían más de 5 veces. Quinnipiac advierte que no se trata de porcentajes sino de percepciones.



Los encuestados dijeron "idiota" en 39 oportunidades; en segundo lugar lo tildaron de "incompetente" en 31 respuestas y "mentiroso" entró en el tercer lugar con 30 menciones.



Quinnipiac poll asked respondents the first word that came to mind when they think of Trump. “Idiot” was No. 1 word. https://t.co/zLU4QLYF5Q pic.twitter.com/1WSbegSCOE