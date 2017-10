Alcaldesa de San Juán: "Le doy a Trump un 10 de 100" por su respuesta al huracán en Puerto Rico

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, le un "10" al presidente Donald Trump por su gestión de la crisis del huracán María en Puerto Rico. Con un pequeño inconveniente, la escala es sobre 100 y no sobre 10 como le gustaría al mandatario.

La alcaldesa que ha protagonizado uno de los choques más fuertes con Trump desde que es presidente le dijo a CNN este viernes que "el presidente vive en un mundo alternativo".

Yulín Cruz habló un día después de que Trump dijera en la Casa Blanca que merece un 10 sobre 10 por su respuesta a María.



Un mes después de que el huracán tocará tierra en la isla, un 80% de la población vive sin servicio eléctrico; cerca del 40% sigue sin poder comunicarse por teléfono y aún a un 30% le es imposible abrir el grifo para beber.

"La gente ... todavía no tiene electricidad. Sabíamos que iba a tomar mucho tiempo para que eso ocurriera, pero los servicios básicos aún no están allí, y no parece haber ninguna idea de cómo se supone que debe pasar", dijo este viernes la alcaldesa.