A pesar del tiroteo, el miedo no vence y los congresistas jugarán su tradicional partido de béisbol

Desde 1909 congresistas demócratas y republicanos dejan sus diferencias políticas para participar en un partido de béisbol benéfico. Este año la tradición continuará y los políticos saltarán al campo este jueves con un mensaje de unidad después del tiroteo que empañó el último entrenamiento antes del partido, en el que resultó gravemente herido el republicano Steve Scalise y otras dos personas.

“No vamos a permitir que incidentes como este cambien nuestra forma de vida o nuestra rutina diaria. Vamos a seguir adelante y jugar el partido”, señaló el representante Michael Doyle (Pensilvania), que hace las veces de entrenador del equipo Demócrata, en una rueda de prensa conjunta con su par republicano Joe Barton (Texas).



Barton, cuyo hijo de 10 años estaba en el entrenamiento cuando un ferviente opositor al presidente Donald Trump la emprendió contra los republicanos, aseguró que el partido se jugará. “Vamos a jugar mañana (jueves), estamos unidos no como republicanos y demócratas, sino como representantes de Estados Unidos”, señaló.

Cada año (salvo contadas excepciones) se celebra este partido benéfico al que acuden miles de personas para ver a sus representantes sudar la camiseta por una buena causa. Representantes y senadores suelen llevar el uniforme de los equipos de sus estados y distritos en este colorido partido cuya popularidad ha ido en aumento.



Entradas $20

Con entradas que no superan los $20, la recaudación se destina a varias organizaciones caritativas del área de Washington DC como The Washington Literacy Center, The Boys and Girls Club of Greater Washington, y la fundación Washington Nationals Dream.

Este año se pedirá a los asistentes al partido, que se celebra en el Nationals Park, a unas cuadras del Capitolio, que contribuyan a una organización benéfica que apoya a las familias de policías muertos en servicio, en reconocimiento de los dos agentes heridos durante el tiroteo del miércoles.

En sus más recientes ediciones el partido ha logrado recaudar más de medio millón de dólares para organizaciones benéficas locales.

108 años de tradición





El primer partido lo organizó el representante John Tener de Pensilvania, exjugador profesional de béisbol, en 1909, un juego que, según las crónicas de la época los congresistas estuvieron preparando durante semanas “con gran entusiasmo”.

En aquella ocasión los demócratas batieron a los republicanos por 26-16 y no fue hasta 1916 cuando los republicanos lograron su primera victoria. Su popularidad hizo que llegara a las ondas radiofónicas en 1928, cuando comenzó a retransmitirse por la radio.

El partido fue suspendido a lo largo de su historia durante alguno periodos como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, posteriormente se celebró cada dos años, aunque volvió a ser anual entre 1946-1958 con el patrocinio del Washington Evening Star.



Sin embargo, ese año presidente de la Cámara Sam Rayburn interrumpió los partidos por considerar que se habían convertido en algo “demasiado físico”, aunque en 1962 John McCormack lo revivió.

Habitualmente líderes del congreso acuden al campo a animar a sus colegas, en 2015 el expresidente demócrata Barack Obama acudió al partido, aunque en esta ocasión no se espera la presencia de Donald Trump por motivos de seguridad.

En cuanto al marcador, el año pasado los republicanos se impusieron 8-7 y rompieron así siete años seguidos de victoria demócrata. Este jueves sabremos si los republicanos continúan en racha o los demócratas recuperan el título.