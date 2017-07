A pesar del hackeo, Trump dijo que considera aliarse con Putin en ciberseguridad; horas después asegura que "no podría suceder"

El presidente Donald Trump reveló este domingo que habló con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre "crear una unidad de ciberseguridad impenetrable" durante su encuentro en la cumbre del G-20 en Alemania.

"Putin y yo conversamos sobre crear una unidad de ciberseguridad impenetrable para que el hackeo electoral & muchas otras cosas negativas, sean guardadas...", dijo Trump en el cuarto de una serie de siete tuits en los que dio su evaluación sobre su reunión con Putin.



Putin & I discussed forming an impenetrable Cyber Security unit so that election hacking, & many other negative things, will be guarded.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

Sin embargo, por la tarde del domingo, el presidente Trump dio un paso atrás en su impulso y tuiteó que no pensaba que pudiera suceder.

"El hecho de que el presidente Putin y yo discutimos una unidad de Seguridad Cibernética no significa que pueda ocurrir, no podría ser", publicó Trump en su cuenta.



The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de julio de 2017

En la primera serie de tuit que publicó el domingo por la mañana, Trump dijo que Putin "negó de forma vehemente" el hackeo a la elección presidencial estadounidense. El secretario de Estado, Rex Tillerson, no había precisado si Trump había aceptado estas negativas pero los tuits de Trump dan a entender que sí.



El senador Marco Rubio (R-Fla.) criticó en la misma red social la idea del presidente de trabajar con Putin en materia de ciberseguridad: "Aliarse con Putin en una unidad de ciberseguridad" es similar a aliarse con Assad en una unidad de armas químicas".



Partnering with Putin on a "Cyber Security Unit" is akin to partnering with Assad on a "Chemical Weapons Unit". 2/3 — Marco Rubio (@marcorubio) July 9, 2017