A pesar del hackeo, Trump dice ahora que considera aliarse con Putin en ciberseguridad

El presidente Donald Trump reveló este domingo que habló con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre "crear una unidad de ciberseguridad impenetrable" durante su encuentro en la cumbre del G-20 en Alemania.

"Putin y yo conversamos sobre crear una unidad de ciberseguridad impenetrable para que el hackeo electoral & muchas otras cosas negativas, sean guardadas...", dijo Trump en el cuarto de una serie de siete tuits en los que dio su evaluación sobre su reunión con Putin.



Putin & I discussed forming an impenetrable Cyber Security unit so that election hacking, & many other negative things, will be guarded..