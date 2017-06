8 claves de la declaración de Jeff Sessions ante el Comité de Inteligencia del Senado

Jeff Sessions ante el Comité de Inteligencia del Senado: "No tengo memoria alguna de haberme reunido con el embajador ruso" Univision

Este martes el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, fue interrogado por el Comité de Inteligencia del Senado por el caso de la interferencia rusa en las elecciones y las posibles conexiones de la campaña de Donald Trump con funcionarios rusos.

Como se esperaba, los ejes del cuestionario fueron su rol en el despido del exdirector del FBI, James Comey, cuando ya estaba recusado de la investigación de Rusia; el supuesto encuentro entre el embajador ruso y Sessions en el hotel Mayflower; por qué dejó a Comey solo en la Oficina Oval con el presidente y si sabía que otros miembros de la campaña de Trump se estaban reuniendo con funcionarios rusos.



La declaración de Sessions llegó luego de que el jueves pasado el exjefe del FBI testificara ante el mismo comité sobre su vínculo con el presidente, los motivos de su despido y las supuestas presiones que habría recibido por parte de Trump para finalizar la investigación sobre el ex asesor de seguridad, Michael Flynn.

Sessions fue categórico en su negación de colusión con los rusos: "La sugerencia de que participé en cualquier colusión... para herir a este país al que he servido con honor durante 35 años... es una mentira espantosa y detestable".

1- La reunión en el hotel Mayflower

El vicepresidente del comité, Mark Warner, comenzó la indagatoria sobre los informes que circularon sobre otras reuniones que Sessions habría tenido con Sergéi Kislyak -embajador ruso- en el hotel de Washington DC.



"No he tenido ninguna reunión privada con ningún funcionario ruso en el hotel Mayflower de Washington DC", respondió Sessions.

Luego, aclaró que no recordaba que Sergei Kislyak estuviera allí pero "entiendo que él estaba" y que recientemente vio "un video de él entrando en la sala del hotel".

"Dejen que lo diga bien claro: no he tenido ninguna reunión con nigún funcionario ruso... conectada con la campaña de Trump", reafirmó el fiscal general en el principio de su indagatoria.

Roy Blunt (Missouri), un republicano que viene presionando desde hace meses para ahondar la investigación sobre Rusia, repreguntó luego sobre la reunión en el Mayflower de DC. Sessions dijo una vez más que "no recuerda" haber hablado con Kislyak.



En referencia a sus contactos con Kislyak cuando formaba parte de la campaña de Trump dijo que sus reuniones no tuvieron vínculo con temas de la campaña.

2- Su recusación de la investigación del 'Rusiagate'

Esos contactos con el embajador ruso no fueron informados ante el Senado en sus audiencias de confirmación para ser fiscal general.

Por ello, y por la presión que ejercieron los demócratas, Sessions tuvo que recusarse de la investigación de los lazos rusos con la campaña de Trump. Pero este martes, Sessions negó que esos fueran los motivos de su recusación.

Sessions dijo: "No me recusé debido a que yo había hecho algo indebido en la campaña sino debido a una regulación que dice que los empleados de los departamentos no deben participar de una investigación de una campaña si fueron parte de ella".

3- Sobre el despido de Comey

Aquí llegó la primera barrera de Sessions.



La primera pregunta de una demócrata en la sesión, Dianne Feinstein, se encontró con una negativa del fiscal a responder sobre comunicaciones con el presidente y si hablaron sobre el despido de Comey.

"No estoy seguro de qué estaba en la mente del presidente explícitamente...", dijo sobre las razones del despido de Comey.

"Hubo una opinión clara por parte mía... (en mayo cuando ya estaba recusado de la investigación de Rusia) que un 'comienzo fresco' en el FBI era lo que recomendaba", aseguró Sessions.

Sessions dijo que su "opinión" favorable a despedir a Comey se debían a falta de disciplina del exdirector del FBI y la manera en que manejó la investigación sobre el uso de un servidor privado de correos que hizo Hillary Clinton mientras era secretaria de Estado.



Luego, cuando llegó el turno del senador demócrata por Oregon, Ron Wyden, Sessions levantó la voz.

"¿Por qué usted violó su recusación firmando la carta de despido de Comey?", preguntó contundente Wyden. "No violé mi recusación. Ésa sería la respuesta a eso que usted pregunta. La carta que firmé representaba mi punto de vista", respondió un enojado Sessions.

Más tarde la republicana moderada Susan Collins intentó ir más allá sobre el despido de Comey a lo que Sessions añadió como motivo que "hubo demasiadas filtraciones sobre la investigación a Clinton".

4- Quién le pidió opinión sobre Comey

El único senador independiente del comité, Angus King (Maine), retomó la estrategia demócrata de que Sessions está negando dar información. Luego acorraló a Sessions cuando citó una afirmación que el propio fiscal había hecho poco antes.

"Usted dijo que se le pidió opinión sobre el despido de Comey: ¿quién se la pidió?", consultó King a lo que un titubeante Sessions respondió: "Creo que estoy en lo cierto al decir que el presidente lo ha pedido".

Luego, dando más rodeos, agregó: "El presidente nos pidió (a él y al vice fiscal general Rod Rosenstein) nuestra opinión. Pero creo que ya lo ha revelado. Pero... si estoy equivocado, habría restringido su privilegio constitucional".



5- Grabaciones en la Casa Blanca

Estas semanas ha habido discusiones sobre si en el Despacho Oval existen grabaciones de las conversaciones. Trump sugurió que podrían existir cintas, pero aún no se sabe en realidad.

Cuando llegó el turno del senador republicano por Florida, Marco Rubio, preguntó precisamente sobre la existencia de grabaciones en la Casa Blanca. Sessions dijo que desconoce si existen cintas.

Rubio indagó sobre la reunión que Comey declaró haber tenido con el presidente en la Casa Blanca en febrero luego de un inusual movimiento de Sessions de dejarlos a solas a pedido de Trump. Dicha reunión alimentó más incógnitas sobre las existencia de las presuntas cintas.

"Recuerdo ser uno de los últimos en irse de ahí... No hay una prohibición sobre las reuniones privadas entre el presidente y el director del FBI", dijo al senador por Florida.

6- Privilegio ejecutivo

Hay quienes se preguntaban si Sessions se refugiaría en el llamado 'privilegio ejecutivo' (figura que invocan funcionarios para proteger información clasificada) para no revelar demasiada información de sus reuniones con el presidente.

Los demócratas del panel uno a uno insitieron en que Sessions estaba invocando en demasía esa figura, lo cual para algunos podría alimentar sospechas sobre sus reales intenciones de colaborar con la investigación del comité.



Ron Wyden señaló que había bloqueo de información por parte de Sessions. Aquí, el fiscal general respondió levantando la voz: "No estoy poniendo muros (a la declaración) Estoy siguiendo las políticas históricas del departamento de justicia...".

7- "No recuerda" o "no tiene información" reuniones de los rusos con la campaña

"¿Alguna otra reunión con funcionarios rusos?", consultó el senador demócrata Joe Manchin. "He estropeado mi cerebro pensando en ello y no lo creo", dijo el fiscal genral

Manchin mencionó casi uno por uno los miembros de la campaña de Trump que se se cree que se reunieron con altos funcionarios rusos y otros miembros en general.



"¿Qué pasa con estas personas: ¿Paul Manafort? ¿Steve Bannon? ¿Michael Flynn? ¿Reince Priebus? ¿Stephen Miller? ¿Corey Lewandowski? ¿Carter Page?", cuestionó el senador.

"Sin información. No lo recuerdo. No estoy seguro", respondió Sessions a cada nombre.

El independiente King le hizo una pregunta básica sobre la interferencia rusa, que fue respondida de peculiar modo por Sessions. "¿Crees que los rusos interfirieron con la elección de 2016?", preguntó King a lo que Sessions respondió: "Aparece así" y agregó que todo lo que sabe del caso lo sabe "por la prensa" y que "nunca preguntó sobre el tema".

8- Demócratas piden documentación y sesión privada a Sessions

Kamala Harris, demócrata de California, señala que Sessions ha dicho repetidamente: "Creo que recuerdo". "¿Refrescó su memoria con documentos escritos como calendarios y notas?", consultó Harris.

Sessions dijo que intentó, pero que "la campaña se estaba moviendo rápidamente" y no guardaba notas de la mayoría de sus reuniones. "Si es apropiado, yo proveeré al comité documentos... Tendría que consultar con los abogados", declaró.

Luego de toparse tantas veces con el privilegio ejecutivo, el demócrata Joe Manchin le preguntó a Sessions si todo lo que no puede responder en esta audiencia pública, aceptaría revelarlo en una privada.



"No estoy seguro. Al privilegio ejecutivo no se renuncia al ir a puertas cerradas lo cual puede o no ser un factor para entrar en sesión cerrada", dijo el fiscal general.