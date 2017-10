Renuncia el legislador republicano anti-abortos que pidió a su amante interrumpir embarazo

El republicano Tim Murphy, un legislador de Pensilvania que presuntamente exhortó a su amante a practicarse un aborto al creer que ella estaba embarazada, aunque públicamente externa una postura antiaborto, planea renunciar al Congreso.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, anunció el jueves que Murphy piensa dejar el Congreso a partir del 21 de octubre. La decisión se da a conocer menos de 24 horas después que Murphy indicara que se retiraría al final de su periodo el año próximo.

"Fue decisión del doctor Murphy darle vuelta a la página de su vida, y yo lo apoyo", declaró Ryan en un comunicado. "Le agradecemos por tantos años de incansable labor en asuntos de salud mental aquí en el Congreso y su servicio al país como un oficial de reserva naval".

La renuncia de Murphy fue muy rápida, en cuestión de días, luego que el periódico Pittsburgh Post-Gazette publicara los mensajes de texto entre el congresista casado y Shannon Edwards.

En un mensaje del 25 de enero, Edwards dice al legislador que no tuvo "problemas al publicar tu postura antiaborto por todos lados cuando al mismo tiempo no tuviste problemas en pedirme que abortara nuestro hijo nonato apenas la semana pasada cuando creíamos que esa era una de las opciones", de acuerdo con el diario.

Una respuesta enviada desde el número de Murphy decía que su personal era el responsable de sus mensajes antiaborto.



“Yo nunca los he escrito. El personal lo hace por mí. Yo los leo y me avergüenzo. Le he dicho al personal que ya no los sigan escribiendo".

Edwards, a fin de cuentas, no estaba embarazada. Murphy reconoció recientemente su relación con Edwards, que salió a la luz como resultado de los procedimientos del divorcio de ella.

La revelación del periódico surge al tiempo que la Cámara de Representantes aprobó el martes la legislación republicana que convertiría en delito practicarse un aborto después de 20 semanas de gestación.