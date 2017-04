Tortugas vivas pueden dejar 1,800% más a las comunidades en un solo mes que la venta de su carne

Por Lucina Melecio/ Scidev.net

El valor económico de las tortugas marinas vivas es muy superior al valor en el mercado de consumo, confirma un nuevo estudio realizado en Tobago que encuestó a unos 400 buzos y turistas internacionales para saber cuánto pagarían por verlas durante su viaje y por apoyar su conservación.

Según el estudio publicado en el Journal of Environmental Management, los buzos están dispuestos a pagar por salida de buceo unos $62 por su primer encuentro con tortugas, y otros visitantes internacionales pagarían hasta $31 por su conservación.

Considerando que estiman que, por su carne y caparazón, una tortuga vale unos $108, bastaría con que sea vista dos veces por los buzos durante su vida para sobrepasar ese costo.

Kristy Wallmo, economista del Servicio Nacional de Pesca de la Marina de EE.UU., que no participó en el estudio, asegura que la importancia de esta investigación es que ofrece valoraciones en dólares.

En particular, los encuentros con tortugas recién nacidas son los más valorados por los encuestados, pero los resultados indican que una mayor cubierta coralina y diversidad de peces también son factores que incrementan lo que los buzos estarían dispuestos a pagar.

“El buceo comprende muchos elementos que la gente quiere ver, como un arrecife de coral saludable y las especies que proliferan alrededor”, dijo a Michelle Cazabon, investigadora de la Universidad de West Indies y autora principal del estudio. “Si empezamos a perder elementos que conforman este paquete también perderemos ingresos”, advirtió.



“Estimar el valor no comercial [de la vida marina] cambia la naturaleza del debate”, dijo a SciDev.Net John Loomis, de la Universidad Estatal de Colorado, que no participó en el estudio.

“Pasa de ser un debate ‘ambiente vs. Economía’ a otro sobre el reconocimiento del ambiente como algo con valor en dólares. La naturaleza ya no es un lujo sino algo que se puede medir con la misma métrica en dólares”, agregó.

Sin embargo, uno de los principales retos, según el estudio, será coordinar los esfuerzos regionales de preservación, pues señala que hay 12 países en el Caribe donde la explotación de las tortugas marinas es legal, mientras en otros prevalece la caza ilegal.

“Las tortugas son migratorias y durante su vida pasan de aguas protegidas a aguas donde es legal su explotación”, explicó Cazabon. “Esperamos que estos resultados sirvan a los funcionarios para tomar decisiones y que la región entera pueda beneficiarse de protegerlas”.



Este texto fue publicado en Scidev.net

*Scidev.net es una red internacional de comunicadores que publican noticias sobre ciencia y tecnología para el desarrollo global.

