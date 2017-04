Senador Bill Nelson: "Espero que el presidente entienda que el alza del nivel del mar va a afectar su propia casa en Mar-a Lago"

“Ha habido en este gobierno un esfuerzo por negar que existe el cambio climático y tristemente ha habido una instrucción, sea formal o no, yo no lo sé, pero muchas de las agencias estatales básicamente han recibido la indicación de que no pueden usar las palabras cambio climático como término. Eso es negar una realidad. Eso es negar la ciencia y yo no creo que sea una buena cosa”.

Con estas palabras, el Senador del Estado de la Florida, Bill Nelson, se refirió a la urgencia de tomar acciones inmediatas para paliar el avance del cambio climático y sus consecuencias en Florida. En enero de 1986, Nelson fue el segundo político en viajar al espacio a bordo del Columbia. Lo hizo como astronauta en la última misión de transbordadores antes de la explosión del Challenger a solo 72 segundos de su lanzamiento.



Esta semana, Nelson lideró una audiencia pública ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado en West Palm Beach, apenas a unos minutos de Mar-a-Lago, un resort de golf que es propiedad del actual presidente republicano Donald Trump.

En esta audiencia participaron también los mismos científicos que en el pasado enviaron varias cartas a Trump llamándole a reconocer la amenaza climática que plantea a Florida y le han pedido continuar la investigación de la Tierra en la NASA y la NOAA.

Trump ha llamado al cambio climático un engaño chino y hasta se ha autodenominado un ambientalista el mismo día que propuso fomentar el desarrollo de dos grandes oleoductos (el Dakota Pipeline y el Keystone X). Además, en su primer día como presidente eliminó todas las referencias en el sitio web de la Casa Blanca al calentamiento global y, antes de los primeros 100 días ha anunciado el levantamiento de regulaciones para la extracción de combustibles fósiles en tierras federales del país (incluyendo en áreas protegidas y parques nacionales) así como hacer más ligeras las normativas de eficiencia de combustible para los productores de carros en EEUU.



Además, colocando a Rex Tillerson, el exdirector de una de las compañías petroleras más grandes del mundo como Secretario de Estado y a un abogado ( Scott Pruitt) que demandó 14 veces a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a cargo de esta misma entidad, Trump continúa ejecutando sus promesas de campaña de revivir lo que él llama el "carbón limpio" y anunciará este mes si EEUU se saldrá del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, al que el mismo y el director del EPA han llamado "un mal negocio".



También, ha anunciado recortes presupuestarios significativos para la ciencia del clima en todas las entidades públicas de Estados Unidos, lo que podría significar un deterioro significativo en las investigaciones y propuestas de acciones de mitigación. Esto significa un riesgo mayor a las zonas costeras, que resultan muy vulnerables al alza del nivel del mar como consecuencia del aumento global de la temperatura y el deshielo.

“El sur de la Florida es un sitio muy vulnerable al alza del nivel del mar debido al cambio climático que es provocado por las emisiones de CO2 y metano. Las mediciones están mostrando durante los últimos 40 años en el sur de la Florida el océano se ha elevado 5-8 pulgadas y hemos visto la evidencia con las inundaciones en Miami Beach, lo estamos viendo con la entrada de agua salada a los cuerpos de agua dulce o fresca. Todo esto es muy costoso y caro a menos que empecemos a hacer algo, es decir, que empecemos a combatir el cambio climático”, indicó Nelson a la periodista Jessica Weiss de Univision Noticias en un Facebook Live en inglés.



“Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el cambio climático es real y juntar a las personas a hacer algo al respecto. Y ese principal algo es dejar de poner tanto dióxido de carbono, sulfuro, metano y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera”, acotó el senador.

“Hay un 99% de los científicos que están de acuerdo con que el cambio climático está pasando, sólo un 1% asegura que no es así. Lo que necesitamos ahora es sentido común y que la gran mayoría de las personas ejerzan presión sobre los tomadores de decisiones y aquellos quienes hacen las leyes, en otras palabras la administración y los representantes elegidos. En realidad, se trata de hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Estamos muy cerca del punto de no retorno”, dijo.



Mar-A-Lago está en primera línea de mar y eso hace al resort vulnerable al incremento del nivel de aguas que sufre la costa de Florida. Joe Raedle / Getty Images

Según el demócrata “entre todas las personas, Donald Trump es propietario de una maravillosa área llamada Mar-a Lago, que fue construida en el inicio del siglo pasado. Mar-a Lago va estar bajo amenaza por el alza del nivel del mar si no revertimos la tendencia y eso podría ocurrir entre 10 y 20 años. Y yo espero que aquí en el Sur de Florida, donde es zona cero en la amenaza del aumento en el nivel del mar, el presidente lo entienda”.



El cambio climático en imágenes Los gases de efecto invernadero se encuentran entre las principales causas del calentamiento global. Según las mediciones, se trata de la primera vez que el calentamiento global rompe marcas durante tres años seguidos y ocurre a solo dos días de que asuma la presidencia de EEUU el republicano Donald Trump, un escéptico del cambio climático. Esta fotografía es de los gases liberados a la admósfera en una central eléctrica de Oberhausen, Alemania, el 6 de enero de 2017. La Ciudad de México es considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo, lo que ha desatado la necesidad de crear medidas de contingencia para regular el uso de vechículos privados y promover el transporte público. La humanidad debe reducir las emisiones contaminantes provocadas por los seres humanos para evitar que la temperatura promedio del planeta suba más de 2°C por encima de la concentración durante la era preindustrial, lo cual provocaría nefastas consecuencias para las próximas décadas. Las emisiones mundiales de carbono por la quema de combustibles fósiles no crecieron en 2015 y se prevé que aumente sólo ligeramente en 2016, marcando tres años de casi ningún crecimiento. La disminución del uso del carbón en China se considera el principal motivo de esta evolución positiva. Sin embargo, hay aún muchas personas cuya salud sufre por ellas. La ciudad de Miami Beach está en medio está invirtiendo $400 millones para bombas de agua de lluvia y otras mejoras, previendo que as aguas del océano inunden la ciudad mientras los océanos se elevan aún más en el futuro. Las capas de hielo de Groenlandia y Antártica han disminuido drásticamente. Datos de NASA muestran que Groenlandia perdió 150 a 250 kilómetros cúbicos de hielo por año entre 2002 y 2006, mientras que la Antártida perdió alrededor de 152 kilómetros cúbicos de hielo entre 2002 y 2005. Un trabajador chino carga el carbón en un horno mientras que el humo y el vapor se levantan en una fábrica de acero no autorizada en Mongolia Interior, China. El río Pilcomayo, que separa a Paraguay de Argentina, está pasando por la peor sequía en casi dos décadas. Lo que antes era un afluente repleto de agua y vida es ahora un puñado de lodazales. Se calcula que cerca del 98% de los caimanes han muerto por la sequía y la mala gestión del agua. Los océanos han absorbido gran parte del aumento de calor y eso se puede constatar en los primeros 700 metros (aproximadamente 2,300 pies) de su superficie donde se registra un alza de 0.302 grados Fahrenheit desde 1969. Philip Kushlan, busca maneras de ayudarle a los corales a sobrevivir. Las tres principales reconstrucciones mundiales de temperatura superficial muestran que la Tierra se ha calentado desde 1880. La mayor parte del calentamiento ocurrió en los últimos 35 años, con 15 de los 16 años más cálidos registrados desde 2001. Así se ve el panorama en Tegucigalpa. Los glaciares están retrocediendo casi por todas partes alrededor del mundo - incluyendo en los Alpes, el Himalaya, los Andes, las montañas Rocosas, Alaska y África. La Agencia Europea de Medio Ambiente prevé que el volumen de glaciares europeos disminuirá entre un 22% y un 89% para el año 2100. El área de bosques destrozada por los incendios forestales en el oeste de Estados Unidos se duplicó durante los últimos 30 años. Como resultado, la biodiversidad y la vida de cientos de personas en estados como Nuevo México, Colorado, Wyoming y Montana han pasado a ser más vulnerables al fuego. Se calcula que más de 11,2 millones de personas en California viven con un alto riesgo de ser afectados de forma directa o indirecta por un incendio,

También conocidas como Unagi, las anguilas japonesas son una delicadeza tradicional cuyos precios han aumentado en los últimos años debido a la disminución de la población debido al calentamiento de las aguas del océano. La industria que se dedica a su distribución está en riesgo, así como las pobladores que dependen de este tipo de trabajo como único ingreso familiar. Un manto de smog se extiende sobre un vecindario densamente poblado adyacente al aeropuerto principal en Nueva Delhi. India, el tercer emisor de carbono más grande del mundo, ratificó ya el acuerdo de París sobre el cambio climático.

El nivel del mar en la zona de las Maldivas está aumentando unas cuatro veces más rápido que el promedio mundial. El Gobierno culpa a los países que emiten de forma irresponsable los gases de efecto invernadero, mientras sus habitantes tienen que vivir con el pensamiento de que en unas décadas el país podría dejar de existir. Se estima que antes de fin de siglo unos 300.000 isleños se verán obligados a abandonar sus hogares. Una vaca pasta en una de las zonas cada vez más áridas de Zimbawe, la presa desmantelada de Upper Ncema, que ahora está por debajo del 2% de su capacidad debido a la sequía.

La cantante Gigi protesta contra el cambio climático en las afueras de la Torre Trump en Nueva York el 14 de noviembre de 2016.

Foto: KENA BETANCUR/Getty Images | Univision 0 Compartir

