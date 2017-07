Un iceberg cuatro veces más grande que Los Ángeles se desprende finalmente de la Antártida

Un iceberg con una superficie de unas 2,239 millas cuadradas (5,800 kilómetros cuadrados) se separó de una plataforma en la Antártida, informaron este miércoles los científicos del proyecto MIDAS que vigilaban su evolución y señalaron que se trata de uno de los mayores de la historia.



Los expertos en estudios antárticos de la universidad galesa de Swansea indicaron en un comunicado que el desprendimiento se produjo entre el 10 y el 12 de julio, cuando el iceberg se separó del segmento Larsen C del continente blanco.



El iceberg, que se espera sea denominado A68, pesa más de un billón de toneladas, según MIDAS, que ha precisado que la ruptura fue detectada por el instrumento satelital Aqua MODIS de la NASA.



Breaking news! The iceberg has fully detached from Larsen C - more details to follow soon pic.twitter.com/pdSxDuAGjR

— Project MIDAS (@MIDASOnIce) July 12, 2017