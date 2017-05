¿Se canceló el festival que vende carne de perro en China o es solo una treta para llamar la atención?

La organización activista Duo Duo Project asegura que la tradición se canceló, pero no ha habido autoridades del país o la ciudad que confirmen públicamente esa medida. Se estima que 10 a 20 millones de perros son asesinados al año en toda China por su carne y miles de ellos mueren durante este festival en Yulin.

Aunque comer perro no está prohibido en China , el festival Yulin puede ser detenido también si se aplican las actuales leyes que prohíben el transporte masivo de animales vivos sin tener antes una cuarentena de laboratorio.

No hay evidencia científica de estos supuestos beneficios. Más bien, las investigaciones de la Organización Mundial de la Salud demuestran lo contrario: que el consumo de perro plantea riesgos para la salud humana tales como la posibilidad de transmisión del cólera, la triquinelosis -enfermedad parasitaria causada por consumir carne con larvas del parásito- e incluso la rabia, por no mencionar el uso excesivo de antibióticos en las granjas de perros.

Aunque hay aún quienes los consumen, no son mayoría. Una encuesta comisionada por la Asociación de Protección de los Animales de China en colaboración con la Humane Society International y la organización Avaaz encontraron, el 64% de los chinos apoyan eliminar el festival de Yulin y que el 52% quiere que el comercio de carne de perro sea prohibido completamente.

Más que una actividad legendaria, se considera que es una "tradición moderna", pues se inició solamente en la última década como un intento de impulsar el comercio de carne de perro en un zona que antes no tenía antecedentes de consumir carne de perro.

Entre y 10 a 20 millones de perros son asesinados al año en toda China por su carne y miles de ellos mueren durante el llamado Festival en Yulin, una actividad que se realiza cada 21 de junio en el sur de ese país y que ha despertado el repudio internacional desde sus inicios.

Aunque este mes la organización activista Duo Duo Project anunció y celebró que el evento se había cancelado y que miles de perros podrían salvarse de esta suerte, tanto la BBC como el propio diario Hong Kong 01 de China han dudado de la aseveración y advierten que no hay confirmación oficial de parte de las autoridades de ese país de que así sea.



Tampoco las organizaciones World Animal Protection o Humane Society International, quien tradicionalmente envía voluntarios a evitar las muertes que puedan, tiene tan clara que la actividad se haya cancelado, ellos mismos están gestionando formalmente la consulta ante las autoridades chinas para proceder, confirmaron a Univision.

¿Quién dice la verdad?

Por un lado, Duo Duo Project asegura que la prohibición nace tras la obtención de más de 2,7 millones de firmas en la plataforma Change.org.

Según celebra esta ONG sin fines de lucro, esta es la segunda petición más firmada en esa web y que la petición fue enviada y recibida por Chen Wu, Gobernador de la Ciudad de Yulin en la Provincia GuangXi de China, Will Kaku, miembro del consejo de Gobernador de Yulin y a Tzengg Gung, Miembro de la Junta.

De la misma forma, Time, haciendo uso de fuentes confidenciales confiables, asegura que la medida es apoyada por las autoridades de esa región y quienes no la acaten podrían enfrentar multas y hasta encarcelamiento.

Sin embargo, BBC dice que "ningún funcionario de la ciudad pudo confirmar la prohibición, y los restaurantes de perros contactados por la BBC dijeron que no habían oído nada al respecto".

"Todavía hay resistencia entre los comerciantes de carne de perro contra cualquier norma drástica. A través del país, promovieron el comer del perro como tradición nacional y cultura culinaria china", dijo Peter Li, especialista en políticas de China en HSI a la BBC.



El propio diario Hong Kong 01, quien cita a la prensa internacional, asegura que ellos trataron de contactar a un oficial del gobierno local y no pudieron hablar con nadie para confirmarlo.

¿Tradición o mercado negro?

El Festival de Yulin se conmemora al inicio del verano y se celebra durante la transición hacia esta estación.

"Yo fui testigo del Festival de la Carne de Perro en 2014. Algunos perros seguían meneando la cola cuando estaban siendo asesinados en el matadero", detalla Andrea Gung de la organización Duo Duo Project.

Y es que a pesar de ser una actividad cada vez más impopular, desde hace años este festival ha alimentado un gran mercado negro de carne de perro en China que promueve que un sinnúmero de perros sean robados cada año por bandas especializadas en ello para venderlos y sacrificarlos.

De acuerdo con Humane Society International , se estima que 10 a 20 millones de perros son asesinados al año en toda China por su carne y miles de ellos mueren para Yulin.

Los perros son sacrificados en pequeñas granjas de perros que tienen principalmente perros callejeros o perros robados, lo que significa que los dueños de perros tienen que mantener la mirada alerta para proteger a sus mascotas.



En el pasado el gobierno chino ha evitado tomar acciones para detener la crueldad de la práctica, lo cierto es que entre el público cada vez menos consideran que devorar al llamado mejor amigo del hombre sea aceptable.

Una encuesta comisionada por la Asociación de Protección de los Animales de China en colaboración con la Humane Society International y la organización Avaaz encontraron, el 64% de los chinos apoyan eliminar el festival de Yulin y que el 52% quiere que el comercio de carne de perro sea prohibido completamente.

"Es vergonzoso para nosotros que el mundo crea, erróneamente, que la crueldad del festival Yulin es parte de la cultura china. No lo es y, como vemos en esta encuesta, la mayoría de la gente aquí no come perros y creen que el festival daña la reputación que el mundo tiene de China", ha dicho Qin Xiaona, director de la Asociación de Protección de los Animales de China.

Y añade: Al igual que muchos otros alimentos tradicionales, las personas que comen perro a menudo creen que su carne posee ciertas propiedades medicinales. De acuerdo a la organización Change for Animals ", se cree erróneamente que el hueso de perro tiene propiedades anti-inflamatorias, mientras que el pene y los testículos perro se cree que aumentar la virilidad y curar la impotencia sexual".

No hay evidencia científica de estos supuestos beneficios. Más bien, las investigaciones de la Organización Mundial de la Salud demuestran lo contrario: que el consumo de perro plantea riesgos para la salud humana tales como la posibilidad de transmisión del cólera, la triquinelosis -enfermedad parasitaria causada por consumir carne con larvas del parásito- e incluso la rabia, por no mencionar el uso excesivo de antibióticos en las granjas de perros.



Mientras que el festival, que las autoridades locales niegan oficialmente que existe, puede promover esta práctica esotérica, en toda China los perros son mucho más populares como mascotas que como fuente de alimento.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas, en la China urbana hay alrededor de 27 millones de perros que son mascotas y en el área más rural el número se aproxima a los 100 millones.

En los últimos años, otros festivales de carne de perro han sido prohibidos por las autoridades chinas después de que manifestantes llamaron la atención sobre ellos.

Y aunque comer perro no está prohibido en China, el festival Yulin puede ser detenido también si se aplican las actuales leyes que prohíben el transporte masivo de animales vivos sin tener antes una cuarentena de laboratorio.