Prepárate para el eclipse solar del 21 de agosto con 5 gifs





¿Qué es lo que va a pasar?



Imagínese que el día se convierte repentinamente en noche, incluso mientras el Sol está todavía alto en el cielo: de eso se trata un eclipse total de Sol. Ocurre cuando la Luna bloquea completamente al astro rey dejándole solo un borde resplandeciente a la vista, es decir, la atmósfera exterior del Sol conocido como la corona. Para este eclipse, el período de totalidad del eclipse será de aproximadamente dos minutos y 40 segundos.

El fenómeno se iniciará a las 6:25 pm hora UT en el Océano Pacífico y viajará por el centro de los Estados Unidos, por lo que será visible en Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Kentucky, Tennessee, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Luego concluirá en el Océano Atlántico. Esta animación de NASA muestra qué es lo que va a ocurrir



El período de totalidad del eclipse total será de aproximadamente solo dos minutos y 40 segundos. NASA





2. ¿Dónde se va a ver mejor el eclipse?



Todo el territorio continental de Estados Unidos, así como toda América del Norte y partes de América del Sur verán un eclipse parcial de sol el 21 de agosto, algo de lo que sin duda vale la pena ser testigo. Sin embargo, para contemplar un eclipse solar de forma total es preciso estar en la parte más oscura de esa sombra.

Según NASA, el recorrido será de Oeste a Este. Así, el primer punto de contacto será en Lincoln Beach, Oregon a las 9:05 am PDT. La totalidad comienza allí a las 10:16 a.m. PDT. Durante la siguiente hora y media, atravesará Oregon, Idaho, Wyoming, Montana, Nebraska, Iowa, Kansas, Misuri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia y Carolina del Norte y Carolina del Sur. El eclipse total terminará cerca de Charleston, Carolina del Sur a las 2:48 p.m. EDT. Desde allí la sombra lunar sale de Estados Unidos a las 4:09 EDT. Su duración más larga estará cerca de Carbondale, Illinois.



publicidad

Aquí se puede por dónde pasará y aquí se pueden ver más detalles por estado. Además, esta animación de NASA muestra también el recorrido del fenómeno.



Se verá de Oeste a Este. Atravesará Oregon, Idaho, Wyoming, Montana, Nebraska, Iowa, Kansas, Misuri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia y Carolina del Norte y Carolina del Sur. NASA

NASA

3. ¿Necesito algo especial para verlo en vivo?



Sí, se recomienda conseguir un filtro solar. Se trata de gafas especiales con filtro para proteger los ojos. Los venden de papel y de plástico, cualquiera que sea, es importante que tengan certificado de seguridad (que filtran los rayos UV).

Ojo, es considerado como riesgoso observarlo desde una cámara fotográfica, teléfono, binoculares o telescopio si estos no tienen el filtro correcto. Tampoco es verdad que se puedan utilizar radiografías o vidros ahumados. El empleo de cualquiera de estos puede significar un riesgo innecesario. Mirar el sol directamente puede causar daños en la córnea que pueden provocar ceguera, confirma la OMS.

Aún así, quienes no quieren arriesgarse pero tampoco gastar ni un dólar en ello tienen otras opciones DIY o hágalo usted mismo. La primera y más fácil es la proyección con agujeros. En esta simplemente se hace un agujero en una hoja de cartón o papel rígido y se deja que el sol penetre por ahí. Así en el piso o la superficie que elijamos para proyectar, se verá el eclipse. También se puede utilizar un rallador para generar la proyeccción.



Esta es la opción más sencilla y barata de verlo indirectamente. NASA

4. ¿Y si no lo puedo ver en vivo?



La otra opción es verlo a través de las transmisiones que se harán por televisión e Internet. La agencia espacial estadounidense NASA ofrecerá una transmisión comentada en inglés en vivo que será difundida desde su página web nasa.gov.

Univision Noticias tendrá su propia oferta en español en la televisión así como en el sitio web www.univision.com/noticias y también en las redes sociales @uninoticias en Twitter e Instagram y Univision Noticias en Facebook. En esta cobertura habrá imágenes y reportes desde diferentes lugares del país, así como expertos e información útil para disfrutar el fenómeno desde cualquier lugar del mundo. También se compartirá la cobertura de NASA.



Esta es una parte de una transmisión de NASA en el pasado para mostrar el eclipse desde Tierra. NASA

5. ¿Por qué no me lo debo perder?

Nadie está obligado a contemplar el fenómeno, pero en el fondo, a todos nos gusta dejarnos seducir por las maravillas de la naturaleza. Esta es una oportunidad hermosa para motivar vocaciones científicas en los más pequeños de la familia, así como para revivir la curiosidad infantil de los más grandes.

En resumen, este eclipse solar es un privilegio y observarlo, un honor. Recordemos que la órbita de la Luna es diferente a la de la Tierra y por eso el disco solar y el disco lunar no cruzan habitualmente sus caminos, por no decir que casi nunca. Eso explica por qué un eclipse total de sol no ocurre todos los días. La mayoría de las personas nunca ven uno y los que lo ven, lo observan solo una vez en la vida. Por ejemplo, el último eclipse solar total visible en la parte continental de Estados Unidos ocurrió en 1979 y el siguiente ocurrirá en 7 años: en 2024.



publicidad

Esta también es una oportunidad de oro para la ciencia para estudiar la corona solar, sitio donde ocurren las tormentas solares que afectan las telecomunicaciones y hasta el Internet que recibimos en utilizamos en nuestros celulares.



La corona solar es la capa más externa del Sol, está compuesta de plasma y se extiende más de un millón de kilómetros NASA

Vea más aquí.